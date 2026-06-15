Cristiano Ronaldo investe US$ 1 milhão por ano em cuidados com o corpo

Cristiano Ronaldo se prepara para disputar a sexta Copa do Mundo da carreira e, mais uma vez, impressiona os profissionais da seleção de Portugal pelo condicionamento físico. Aos 41 anos, o atacante investe cerca de US$ 1 milhão por ano — aproximadamente R$ 5 milhões na cotação atual — em cuidados com o corpo, com o objetivo de prolongar sua carreira no mais alto nível do futebol mundial.

Além do talento dentro de campo, o astro português construiu uma rotina baseada em disciplina, tecnologia e acompanhamento especializado. Dessa forma, ele direciona seus investimentos para treinamento, recuperação muscular, alimentação, monitoramento físico e suporte médico constante, sempre com foco em desacelerar os efeitos do envelhecimento.

Na alimentação, Cristiano prioriza alimentos frescos e mantém uma dieta rica em proteínas, vegetais e frutas. Ao mesmo tempo, evita bebidas alcoólicas, frituras e produtos açucarados, enquanto reforça a hidratação ao longo do dia para otimizar o desempenho físico.

Além disso, o atacante monitora regularmente diversos indicadores do organismo, como percentual de gordura, massa muscular, níveis de hidratação, fadiga, recuperação pós-jogo e qualidade do sono, o que permite ajustes precisos em sua preparação.

Cristiano Ronaldo aposta em crioterapia, sono programado e recuperação extrema

Ao longo da carreira, Cristiano Ronaldo ampliou ainda mais os cuidados com o próprio corpo e, por isso, instalou equipamentos de recuperação física em casa para não depender exclusivamente das estruturas oferecidas pelos clubes. Grande parte dos investimentos do português está concentrada em métodos de recuperação muscular, como crioterapia, banhos de gelo, massagens diárias, fisioterapia preventiva, drenagem linfática e recuperação ativa após as partidas.

Entre as técnicas mais conhecidas está a crioterapia. Ainda nos tempos de Real Madrid, o atacante adquiriu uma câmara de frio extremo para uso pessoal. Nela, ele permanece por alguns minutos em temperaturas que podem se aproximar de -160°C, método que ajuda a reduzir inflamações, acelerar a recuperação muscular e diminuir a sensação de fadiga.

Por outro lado, Cristiano também transformou o sono em parte fundamental do treinamento. Com auxílio de especialistas, ele passou a adotar períodos programados de descanso ao longo do dia, buscando melhorar a recuperação muscular, aumentar o desempenho cognitivo e controlar o desgaste físico.

Ex-integrantes de sua equipe técnica já relataram que o português frequentemente realizava sessões de recuperação durante a madrugada, logo após retornar de viagens e partidas disputadas fora de casa.

Além disso, Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira e ex-comandante de Cristiano Ronaldo, já destacou o comprometimento do atacante ao lembrar que ele costumava seguir diretamente para tratamentos físicos após jogos e deslocamentos noturnos.

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