Botafogo terá amistosos na Rússia durante pausa da Copa

O Botafogo vai aproveitar a pausa do calendário por causa da Copa do Mundo de 2026 para testar o time no exterior. Dessa forma, a diretoria alvinegra marcou amistosos CSKA e o Dínamo Moscou, nos dias 5 e 10 de julho, na Rússia, durante a intertemporada. Assim, será uma boa oportunidade para o técnico Franclim Carvalho fazer novas observações.

O elenco do Botafogo se reapresenta no dia 22 de junho para treinos no CT Espaço Lonier. Depois, embarca para a Rússia, em 1º de julho. Os russos, aliás, devem arcar com as despesas do Alvinegro. O retorno da delegação alvinegra, que deve viajar com cerca de 30 jogadores, está previsto para o dia 11 de julho.

Além disso, o Botafogo deve realizar amistosos nos dias 6 e 10 de julho, com os jogadores que não atuarem nos primeiros jogos ou tiverem pouca minutagem. O Glorioso, no entanto, não terá o volante Danilo à disposição. Afinal, ele está com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo e também não deve permanecer no clube após a competição. A expectativa é de uma venda entre 35 e 40 milhões de euros.

O próximo compromisso oficial do Botafogo será apenas após a Copa do Mundo. O Glorioso enfrentará o Santos, em casa, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto deve acontecer no dia 22 de julho, em horário ainda a ser definido pela CBF. Antes da pausa para o Mundial, o Alvinegro ocupava a 12ª colocação no Brasileirão.

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