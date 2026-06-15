Fifa recua após polêmica e libera uso do espanhol em coletivas da Copa do Mundo

A Fifa voltou atrás em sua determinação inicial e decidiu liberar perguntas e respostas em espanhol em todas as entrevistas da Copa do Mundo. Essa mudança drástica ocorre logo após a entidade proibir Vinícius Júnior e Hakimi de responderem questionamentos nesse idioma durante o confronto entre Brasil e Marrocos.

A partir de agora, a nova medida alcança inclusive as partidas disputadas fora do México e os jogos em que nenhum dos países envolvidos tenha o espanhol como língua materna.

Com o objetivo de evitar novos atritos, a entidade disponibilizará sempre tradutores para o espanhol, replicando o modelo que já adota com o inglês. Além disso, a organização do torneio também fornecerá tradução para a língua predominante nos dois países envolvidos em cada partida.

Repercussão de ordem da Fifa

Toda essa reviravolta aconteceu porque a Fifa cedeu à forte repercussão negativa que o veto a Vinícius Júnior e Hakimi gerou nas redes sociais. Diversos vídeos do episódio viralizaram rapidamente na internet. Isso provocou profundos questionamentos públicos, especialmente porque o espanhol é o idioma oficial do México, um dos três países-sede da competição.

Diante do cenário de crise, o portal ge afirmou que a Fifa tratou de uma questão operacional. Segundo o comitê organizador, as equipes envolvidas no jogo informam à Fifa, antes de cada partida, para quais idiomas desejam a tradução das entrevistas.

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No caso específico do duelo entre Brasil e Marrocos, a delegação brasileira solicitou português e italiano, visando atender à língua materna do treinador caso Ancelotti quisesse responder dessa forma, enquanto os marroquinos pediram árabe e francês. Consequentemente, as entrevistas antes e depois da partida contavam apenas com traduções para português, italiano, árabe e francês, além do inglês, que funcionava como o idioma local do jogo disputado em Nova Jersey.

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