Nome de goleiro de Cabo Verde homenageia ex-Botafogo e Seleção

A seleção de Cabo Verde vive, nesta segunda-feira (15/6), um de seus maiores sonhos. É o dia, afinal, da estreia em Copas do Mundo, em jogo contra a Espanha, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. E o goleiro do time africano tem uma curiosidade que diz respeito ao Botafogo.

O arqueiro Josimar José Évora Dias, conhecido como Vozinha, tem em seu nome uma homenagem ao ex-lateral-direito Josimar, atleta revelado pelo Glorioso e que disputou a Copa do Mundo de 1986 com a Seleção Brasileira. Aos 40 anos, Vozinha é um dos jogadores mais velhos da atual edição da Copa.

LEIA MAIS: Real Madrid anuncia contratação do lateral-esquerdo Cucurella

Além disso, o experiente goleiro é o segundo com mais partidas por Cabo Verde, chegando, contra a Espanha, a sua 90ª aparição. Somente Ryan Mendes, com 96, supera Vozinha. O atleta de 40 anos, aliás, tem esse apelido desde a infância. Na ocasião, vivia com os avós, a quem recorria em momentos de discussões com os amigos na rua.

Atualmente, Vozinha está sem clube. Afinal, viu seu contrato com o Chaves (POR) encerrar um pouco antes do começo da Copa. Ele tem passagem por Gil Vicente (POR), Progresso (ANG) e outros times menos conhecidos espalhados pela Europa. Cabo Verde, estreante em Mundiais, ainda encara Arábia Saudita e Uruguai no Grupo H. Após enfrentar a Espanha, o duelo é contra os uruguaios, no dia 21 de junho. Depois, sauditas, dia 26.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.