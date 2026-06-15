Presidente do Flamengo relembra demissão de Filipe Luís

A demissão de Filipe Luís segue reverberando no Flamengo. Mesmo mais de quatro meses depois do ocorrido, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, ainda responde sobre a decisão, com Leonardo Jardim assumindo no lugar do ex-jogador rubro-negro.

Para Bap, em entrevista no último domingo (14/6) no “Charla Podcast”, o mau início de temporada foi o responsável por sua escolha. Na ocasião, o Flamengo tinha seis derrotas logo nos primeiros meses de 2026.

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“Não tenho a menor dúvida (acerto na saída de Filipe e chegada de Leonardo Jardim). Claro que erramos na vida, mas, neste caso, nunca tive dúvida do que a gente deveria fazer. O torcedor Bap tinha algumas dúvidas, o dirigente, não. Naquele momento, dos 20 clubes da Série A, o Flamengo era o 20º colocado, era o pior time em performance no ano”, disse.

Bap insistiu na explanação. Para ele, o fato de a temporada estar no início não escondia os problemas do Flamengo. Não à toa, optou pela saída de Filipinho, multicampeão em 2025.

“Era no início? Mas todos os outros 19 estavam no início. Não era só a gente. A gente teve uma temporada fantástica no ano anterior, com cinco derrotas no ano inteiro. Mas, em 2026, a gente tinha seis derrotas em 40 dias, só no início do ano. Nem sempre quando se ganha tudo, está tudo certo, e nem sempre quando se perde tudo, está tudo errado”, encerrou.

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