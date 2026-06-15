Zagueiro de Cabo Verde chegou à seleção através do LinkedIn

A seleção de Cabo Verde, que estreia em Copas do Mundo nesta segunda-feira (15/6) em partida contra a Espanha, vai ganhando cada vez mais o carinho dos torcedores com suas histórias improváveis. Uma delas é sobre o zagueiro Roberto “Pico” Lopes, titular contra os espanhóis.

Em 2018, o defensor, nascido e criado em Dublin, capital da Irlanda, ignorou uma mensagem recebida no LinkedIn, plataforma focada em negócios e emprego. A mensagem em questão era simplesmente de Rui Águias, técnico à época da seleção de Cabo Verde. Ao descobrir que Roberto Lopes tinha ascendência cabo-verdiana, mandou o recado em português ao jogador, convidando-o a defender a seleção africana. Roberto Lopes, que não dominga a língua, no entanto, ignorou a mensagem acreditando tratar-se de um esquema.

LEIA MAIS: Nome de goleiro de Cabo Verde homenageia ex-Botafogo e Seleção

“Achei que a mensagem era um spam. Eu deveria ter usado o Google Tradutor antes”, disse ao site da Fifa.

Meses depois, porém, a federação do país tornou e enviar uma mensagem ao jogador, desta vez em inglês. O resto, é história. Afinal, Lopes leu a mensagem e, em 2019, já defendia a seleção de Cabo Verde, que estreia em Mundiais em 2026. Vale lembrar que o zagueiro não é o único nascido fora do país, que tem apenas 4 mil km² de extensão e somente 600 mil habitantes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.