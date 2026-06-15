Estilo e irreverência: Romário relembra resposta para treinador de time espanhol

O senador e ex-jogador Romário voltou a agitar as redes sociais ao relembrar um episódio inusitado de sua passagem pelo Valencia, da Espanha. Conhecido historicamente pela genialidade dentro da área e pela aversão aos treinos intensos, o craque detalhou uma cobrança tática que recebeu na época.

Durante uma entrevista concedida ao jornalista Benjamin Back, o eterno camisa 11 da Seleção Brasileira revelou como reagiu quando o então comandante da equipe espanhola exigiu que ele recuasse para marcar o lateral adversário.

A resposta do artilheiro, de fato, sintetiza perfeitamente a sua personalidade autêntica e sem filtros. Com o bom humor que lhe é característico, o ex-atleta rechaçou imediatamente a ordem tática do chefe com uma justificativa surpreendente.

“Não, na verdade quando eu joguei em Valência uma vez um treinador pediu pra eu acompanhar o lateral. Eu falei pra ele: ‘que não acompanho nem minha mulher vou acompanhar o lateral”, contou.

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Atualmente, o tetracampeão mundial atua nos bastidores da mídia esportiva e integra o time de comentaristas da Cazé TV na cobertura do Mundial deste ano. Essa curiosa história na Espanha aconteceu logo após o atacante conquistar a Copa do Mundo de 1994, quando ele teve uma breve, porém marcante, passagem pelo futebol de Valência.

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