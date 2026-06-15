Autor de golaço contra o Brasil entra na mira do Bayern de Munique

O Bayern de Munique está perto de garantir mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Fabrizio Romano, nesta segunda-feira (15), o clube alemão chegou a um acordo para contratar Ismael Saibari, destaque do PSV Eindhoven e da seleção de Marrocos, em uma negociação avaliada em 55 milhões de euros.

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As conversas já estão encaminhadas entre todas as partes, e o jogador deve realizar os exames médicos ainda nos Estados Unidos, onde disputa a Copa do Mundo de 2026 com a seleção marroquina. Depois disso, seguirá para a Alemanha para assinar contrato e iniciar sua trajetória no Bayern.

O interesse no atacante já existia antes do início do Mundial, mas ganhou força após suas recentes atuações. Na estreia de Marrocos contra o Brasil, Saibari foi um dos destaques da partida e marcou o gol da equipe africana ao encobrir Alisson com uma finalização de categoria.

Aos 25 anos, o marroquino vive o melhor momento da carreira. Na temporada 2025/26, marcou 19 gols e distribuiu 10 assistências pelo PSV, desempenhando papel importante na conquista de mais um título do Campeonato Holandês.

Saibari se firmou como um dos principais nomes do PSV e da seleção de Marrocos nos últimos anos. Por fim, o atacante de 25 anos está perto de dar um salto na carreira e defender o Bayern na próxima temporada.

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