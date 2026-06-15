Cruzeiro pode atingir R$ 187 milhões com venda de Kaiki

O Cruzeiro está muito próximo de alcançar uma marca expressiva no mercado da bola em 2026. A possível transferência de Kaiki para o Como, da Itália, pode elevar para R$ 187,6 milhões o valor arrecadado pelo clube com vendas de jogadores revelados nas categorias de base apenas nesta temporada. A negociação envolvendo o lateral-esquerdo avança nos bastidores e representa mais um passo importante na valorização dos talentos formados na Toca da Raposa.

Antes de Kaiki, o Cruzeiro já havia concretizado duas negociações relevantes. A primeira delas envolveu Kauã Prates, vendido ao Borussia Dortmund por 12 milhões de euros, valor equivalente a R$ 70,2 milhões. O jovem lateral deixou Belo Horizonte após disputar 18 partidas e marcar um gol pelo time profissional. Pouco depois, enquanto o mercado seguia aquecido, Cauan Baptistella está em acordo com o Kharkiv, da Ucrânia, por 5 milhões de euros, cerca de R$ 29,7 milhões.

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Kaiki pode ampliar arrecadação milionária da Raposa

O Como apresentou uma oferta de 15 milhões de euros, aproximadamente R$ 87,7 milhões, e a diretoria celeste avalia os detalhes para concluir a operação. Além disso, a chegada recente de Gabriel Rojas ao Cruzeiro fortalece a possibilidade de saída do lateral-esquerdo, já que ambos atuam na mesma posição.

Com características defensivas sólidas e regularidade nas atuações, Kaiki soma 135 jogos pelo Cruzeiro, com dois gols marcados e nove assistências distribuídas. Dessa forma, tornou-se uma das peças mais valorizadas do elenco. O lateral também participou da campanha que terminou com o título do Campeonato Mineiro de 2026, reforçando ainda mais seu prestígio no mercado internacional.

Caso a venda seja confirmada, o Cruzeiro consolidará um dos anos mais lucrativos da história recente da base cabulosa. Enquanto isso, a diretoria segue apostando na formação de talentos como estratégia esportiva e financeira para fortalecer o futuro do clube.

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