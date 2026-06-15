Vozinha fecha o gol, e Espanha fica no empate com Cabo Verde na Copa do Mundo

Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a Espanha decepcionou em sua estreia. Afinal, a Fúria parou na grande atuação do goleiro Vozinha e ficou no empate por 0 a 0 com Cabo Verde pela primeira rodada do Grupo H. Agora, ambas as seleções aguardam o confronto entre Arábia Saudita e Uruguai, que se enfrentam às 19h (de Brasília) e completam a chave.

Na próxima rodada da chave, a Fúria mede forças com Arábia Saudita, domingo (21), às 13h (de Brasília), novamente em Atlanta. Já os Tubarões Azuis estarão em Miami, no mesmo dia, porém às 19h (de Brasília), para enfrentar o Uruguai.

Vozinha fecha o gol

Desde o início da partida, a Espanha apresentou mais volume de jogo, com toques curtos e tentou impor seu estilo. Por outro lado, o Cabo Verde buscou mais a bola longa para tentar surpreender o adversário em sua primeira participação em Copas. Depois de um erro na defesa, os espanhóis conseguiram sua primeira finalização com Pedri, que chutou fraco, no centro do gol e facilitou a vida de Vozinha.

Na sequência, Cucurella teve liberdade para arriscar de pé direito, entretanto mandou para fora. Jeovane Cabral, por sua vez, tentou de antes do meio de campo para surpreender Unai Simón, mas a bola perdeu a direção. Em grande chance, Pedri aproveitou o rebote para acertar a finalização, em grande defesa de Vozinha. O árbitro, contudo, assinalou impedimento na origem da jogada.

Ainda no primeiro tempo, Rodri esbanja visão de jogo ao encontrar Cucurella livre na área. O novo lateral-esquerdo do Real Madrid escorou para trás e encontrou Ferran Torres, que acertou o travessão. No rebote, Oyarzabal chutou e Vozinha fez um milagre. O goleiro cabo-verdiano, por sinal, voltou a se destacar, quando o camisa 7 finalizou. Laporte também tentou, de cabeça, mas o arqueiro salvou novamente.

Pressão total

Na volta do intervalo, a Fúria seguiu em cima na busca pelo primeiro gol. Assim, a primeira chance da etapa final saiu dos pés de Fabián Ruiz, que arriscou da intermediária, mas mandou por cima da meta de Vozinha. Em boa parte da segunda etapa, o sistema defensivo de Cabo Verde funcionou e se aproveitou de um adversário sem mobilidade e mais pragmático.

Aos 22′, Lamine Yamal entrou em campo e fez boa jogada pela direita. O atacante partiu para cima de dois marcadores e deixou para Merino finalizar e assustar a meta adversária. A partir disso, o confronto se transformou em um verdadeiro ataque contra defesa, com a pressão dos espanhóis, que tiveram enorme dificuldade para superar o ferrolho cabo-verdiano.

Sem tirar o zero do placar

Yamal fez um bonito lançamento para Dano Olmo, que encontrou Oyarzabal. O atacante buscou a finalização, porém Pico Lopes se jogou e salvou Cabo Verde. Em rápido contra-ataque, Kevin Pina arriscou de longe, mas a bola desviou em Olmo. No escanteio, Diney Borges apareceu para cabecear, contudo Unai Simón ficou com a bola.

Por fim, Ryan bateu para fora e desperdiçou um contra-ataque de Cabo Verde. A Espanha, por sua vez, não conseguiu tirar o zero do placar, mesmo ao colocar Nico Williams, um dos destaques da Eurocopa de 2024, no fim da partida.

ESPANHA 0 x 0 CABO VERDE

Copa do Mundo – 1ª Rodada

Data-Hora: 15/6/2026, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio de Atlanta, em Atlanta (EUA)

Gols: –

ESPANHA: Unai Simón; Marcos Llorente, Cubarsí, Laporte e Cucurella; Rodri (Nico Williams 41’/2ºT), Fabián Ruiz (Lamine Yamal 25’/2ºT) e Pedri; Ferran Torres (Dani Olmo 35’/2ºT), Gavi (Merino 25’/2ºT) e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente

CABO VERDE: Vozinha; Moreira, Diney Borges, Pico e Sidny Cabral (João Paulo 30’/2ºT); Laros Duarte (Deroy Duarte 15’/2ºT), Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro (Telmo Arcanjo 33’/2ºT) e Jovane Cabral (Willy Semedo 15’/2ºT); Dailon Livramento (Nuno da Costa 15’/2ºT). Técnico: Bubista

Árbitro: Adham Makhadmeh (JOR)

Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

Cartões Amarelos: Pedri (ESP); Sidny Cabral (CAB)

Cartões Vermelhos: –

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