Vozinha ganha mais de 1 milhão de seguidores após parar ataque da Espanha

Grande destaque de Cabo Verde, que segurou a poderosa Espanha na estreia das duas seleções na Copa do Mundo de 2026, Vozinha, goleiro da equipe africana, ultrapassou a marca de 1,4 milhão de seguidores no Instagram. O arqueiro foi o grande nome do empate em 0 a 0 nesta segunda-feira (15).

O salto ocorreu por conta de um “mutirão” promovido pela CazéTV, que transmitia a partida. O goleiro começou a partida com cerca de 50 mil seguidores, às 13h (de Brasília), mas o seu perfil já contabiliza mais de 1,4 milhão.

Vozinha parou o ataque da seleção espanhola, considerada uma das favoritas da Copa do Mundo. O arqueiro fez sete defesas importantes no jogo.

Dessa maneira, o desempenho fez os internautas entrarem em êxtase em seu perfil oficial no Instagram. Muitos deles pediam para ele vir jogar no Brasil. Nomes consagrados, como Jorginho, do Flamengo, deixaram seu recado para o jogador de Cabo Verde.

O apelido de “Vozinha” surgiu na infância, quando ele costumava recorrer aos avós para resolver problemas com outras crianças durante as brincadeiras. O jogador que inspirou seu nome (Josimar) ficou marcado por disputar a Copa do Mundo de 1986, no México, com a Seleção Brasileira, e por integrar o elenco do Botafogo campeão carioca de 1989.

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