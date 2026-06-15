Técnico do México planeja três mudanças para enfrentar a Coreia do Sul

Um dos países-sede da Copa do Mundo, o México começou com tudo no Mundial. Na estreia, os mexicanos fizeram o dever de casa e venceram a África do Sul por 2 a 0 no Azteca, e agora buscam uma segunda vitória para encaminhar e praticamente garantir uma classificação para a segunda fase.

A segunda partida do México será diante da Coreia do Sul, na noite da próxima quinta-feira, às 22h, no Estádio de Guadalajara, e vale a liderança do Grupo A, já que os dois times venceram suas estreias. Para o duelo, no entanto, o técnico Javier Aguirre planeja fazer três mudanças no time titular.

De acordo com o jornal ‘Record’, do México, Javier Aguirre pensa nas entradas do jovem Gilberto Mora, Jorge Sánchez e do zagueiro Edson Álvarez. O defensor é o único que tem sua entrada praticamente confirmada, uma vez que César Montes foi expulso diante da África do Sul.

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Mora, por sua vez, é considerado uma grande joia do futebol mexicano e teve seus primeiros minutos contra a África do Sul. O jovem entrou bem e por isso, pode ser aproveitado por Aguirre no time titular no lugar de Brian Gutiérrez, com a ideia de dar mais velocidade e habilidade ao setor ofensivo do México. Jorge Sánchez, desse modo, seria uma alteração mais pragmática na lateral-direita do México, apenas por uma opção de Javier Aguirre.

Segundo o ‘Record, essas mudanças seriam uma tentativa de Javier Aguirre em dar uma nova movimentação ao time, algo que foi motivo de reclamação do treinador após a estreia diantre da África do Sul.

México e Coreia do Sul se enfrentam na próxima quinta-feira, dia 18 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Estádio de Guadalajara. A partida terá transmissão da Globo, do Sportv e da CazéTV.

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