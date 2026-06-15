Fluminense avança em negociação e encaminha venda de Kelwin para o futebol finlandês

Fluminense deve oficializar nos próximos dias a saída do atacante Kelwin, uma figura bastante conhecida da torcida tricolor por sua trajetória nas últimas edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atualmente, a diretoria carioca mantém uma negociação avançada para transferir o centroavante ao futebol da Finlândia.

Diante do iminente acerto, o atleta inclusive já se despediu dos companheiros de equipe, restando apenas pequenos detalhes burocráticos para selar o acordo definitivo.

Em decorrência do andamento célere das conversas, Kelwin se despediu dos gramados pelo Tricolor na derrota por 2 a 0 contra o Cruzeiro, em partida válida pelo Brasileirão Sub-20. Posteriormente, a comissão técnica optou por não relacionar mais o jogador para os compromissos recentes da categoria.

Vale lembrar que o jovem atleta chegou a estrear no elenco profissional na temporada de 2025.

Fluminense quer enxugar base

No que diz respeito ao seu histórico nas categorias de base, Kelwin ostenta números expressivos, visto que disputou três edições da Copinha e marcou sete gols. Marca que o consolidou como o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense no torneio.

Mesmo com esse retrospecto positivo e com um contrato vigente até o fim de 2027, o destino do jogador será mesmo a Europa. A princípio, o canal ‘Central Fluminense’ publicou a possibilidade de transferência do atleta.

Por fim, a tendência aponta que Kelwin lidera uma lista de dispensas e transferências em Xerém, uma vez que ele não deve ser o único atleta do sub-20 a se despedir nos próximos dias. Isso acontece porque a cúpula tricolor trabalha ativamente nos bastidores para enxugar o elenco dessa categoria e, consequentemente, deve anunciar novas negociações muito em breve.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.