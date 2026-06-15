Não é de hoje. Afinal, por que Endrick é preterido na Seleção?

Menos de 48 horas depois da estreia da Seleção na Copa de 2026, Endrick é o assunto que repercute nas redes sociais e mobiliza analistas e curiosos. O atacante não saiu do banco de reservas no empate diante de Marrocos, mas a reclamação feita a Neymar após a divulgação da leitura labial na TV Globo abre margem para o debate sobre o motivo pelo qual ele acaba preterido. Ainda que convocado para defender a Canarinho.

Foi assim com Dorival Júnior em 2024, e a história parece se repetir agora com Carlo Ancelotti. Ambos, aliás, conversavam frequentemente sobre Endrick naquele ano em que o italiano dirigia o jovem atacante no Real Madrid e o técnico brasileiro, por sua vez, iniciava sua passagem no comando da Canarinho. Na ocasião, fiz a cobertura in loco dos treinos e amistosos na Europa diante de Inglaterra e Espanha. Com um gol em cada partida, Endrick deu vitória ao Brasil em Londres e colaborou decisivamente no empate em Madri.

Ainda que decisivo pela Seleção, o atacante precisou lidar com um período de “sumiço” durante o ciclo de Dorival. Em março de 2025, o então treinador afirmou que não o chamava pela baixa minutagem que o canhoto estava tendo no futebol espanhol. Mas a imprensa não digeriu essa resposta.

Ora, não são poucos os técnicos a atribuírem falta de disciplina tática a Endrick. O que seria um contraste à liberdade criativa tão presente em jovens atacantes. Mas, afinal, por que criatividade tem de ser confundida necessariamente com desobediência tática? Não seria possível conciliar disciplina e inventividade no futebol moderno?

Em tempos de exigências táticas inegociáveis, um jovem jogador precisa aprender e cumprir o esquema coletivo, o que consiste na maioria das vezes em contribuir na marcação e se posicionar corretamente. Entretanto, a história do futebol brasileiro mostra que os grandes talentos se destacaram justamente pelo improviso criativo que tanto já decidiu jogos.

Preparação emocional: Endrick se recusa a ser centroavante robô

Em março deste ano, Endrick deu provas disso diante da Croácia. Entrou com o placar empatado e, ao arriscar jogadas fora do script, conseguiu uma assistência e sofreu um pênalti, mudando o rumo da partida. Frente ao Egito, novamente com o equilíbrio no embate, anotou o gol da vitória com atitude decisiva. Esses momentos provam que, em certos jogadores, a liberdade de ação é tão importante quanto a disciplina.

Neymar, o receptor do desabafo do canhoto, nunca foi um grande exemplo de obediência tática, mas sua genialidade sempre esteve ligada à capacidade de improvisar e criar. Quando em plena forma, foi decisivo justamente por não se limitar a seguir padrões rígidos. Perceba que refiro-me a não se limitar, e não descumprir.

Defender a Seleção é o auge de todo jogador de futebol e cumprir o plano tático é fundamental. Mas não se pode exigir abrir mão da inventividade do talento. Seria o mesmo que desperdiçar o DNA criativo do futebol brasileiro. Conciliar ambos, portanto, não é tarefa impossível.

Além disso, a evolução do jovem atacante não se dá apenas pelo talento em campo, mas pela disciplina cultivada longe dos holofotes. Em diferentes entrevistas, ele já enfatizou a importância de manter o foco, seguir uma rotina estruturada e investir na preparação mental como pilares para enfrentar os desafios de uma carreira que cresce em ritmo acelerado.

Endrick, portanto, se recusa a ser um centroavante robô. Ele já entendeu o recado e sabe que a disciplina é necessária. O segredo, contudo, está no equilíbrio entre obedecer e criar. E é isso o que mantém viva a identidade brasileira no futebol.

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