Colunista afirma que presidente da CBF utiliza dinheiro da entidade para bancar mulheres em viagem

O jornalista Leo Dias cumpriu a promessa e divulgou, nesta segunda-feira (15), uma grave denúncia que atinge diretamente os bastidores da Seleção Brasileira e mira o presidente da CBF, Samir Xaud. De acordo com as informações publicadas, o dirigente utilizou a estrutura financeira e logística da entidade para bancar despesas de mulheres em viagens internacionais.

Atualmente, o mandatário da CBF, eleito em maio do ano passado como candidato único, cumpre agenda nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

No entanto, em paralelo aos compromissos esportivos, a empresária do setor fitness de Roraima e conterrânea do dirigente, Camila Cristina Andrade, usufruiu de uma hospedagem em Nova York por meio de uma reserva diretamente vinculada ao presidente da confederação.

Gastos gigantes na Copa do Mundo

A empresária permaneceu no luxuoso hotel Hyatt Regency Grand Central entre os dias 2 e 10 de junho, período no qual a conta totalizou R$ 59.424,81. Além disso, testemunhas avistaram Camila ao lado de Samir Xaud, no último dia 3, durante um jantar no badalado restaurante Harry Cipriani, localizado em Manhattan.

Posteriormente, ambos deixaram o local a bordo do veículo alugado que atendia com exclusividade ao presidente da CBF durante a sua permanência na cidade norte-americana.

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Enquanto a convidada aproveitava os pontos turísticos da cidade de Nova York, Samir retornou temporariamente ao Brasil no dia 8 de junho. O dirigente viajou para acompanhar de perto a Seleção Brasileira feminina em uma partida amistosa contra os Estados Unidos.

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