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Colunista afirma que presidente da CBF utiliza dinheiro da entidade para bancar mulheres em viagem

Colunista afirma que presidente da CBF utiliza dinheiro da entidade para bancar mulheres em viagem
Colunista afirma que presidente da CBF utiliza dinheiro da entidade para bancar mulheres em viagem -

O jornalista Leo Dias cumpriu a promessa e divulgou, nesta segunda-feira (15), uma grave denúncia que atinge diretamente os bastidores da Seleção Brasileira e mira o presidente da CBF, Samir Xaud. De acordo com as informações publicadas, o dirigente utilizou a estrutura financeira e logística da entidade para bancar despesas de mulheres em viagens internacionais.

Atualmente, o mandatário da CBF, eleito em maio do ano passado como candidato único, cumpre agenda nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo.

No entanto, em paralelo aos compromissos esportivos, a empresária do setor fitness de Roraima e conterrânea do dirigente, Camila Cristina Andrade, usufruiu de uma hospedagem em Nova York por meio de uma reserva diretamente vinculada ao presidente da confederação.

Gastos gigantes na Copa do Mundo

A empresária permaneceu no luxuoso hotel Hyatt Regency Grand Central entre os dias 2 e 10 de junho, período no qual a conta totalizou R$ 59.424,81. Além disso, testemunhas avistaram Camila ao lado de Samir Xaud, no último dia 3, durante um jantar no badalado restaurante Harry Cipriani, localizado em Manhattan.

Posteriormente, ambos deixaram o local a bordo do veículo alugado que atendia com exclusividade ao presidente da CBF durante a sua permanência na cidade norte-americana.

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Enquanto a convidada aproveitava os pontos turísticos da cidade de Nova York, Samir retornou temporariamente ao Brasil no dia 8 de junho. O dirigente viajou para acompanhar de perto a Seleção Brasileira feminina em uma partida amistosa contra os Estados Unidos.

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