Vozinha, herói de Cabo Verde: “Sonhei toda a minha vida com esse momento”

Grande destaque do empate em 0 a 0 de Cabo Verde contra a Espanha, nesta segunda-feira (15/6), pelo GrupoH da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha não escondeu a emoção após o jogo. Afinal, ajudou a seleção, que fez seu primeiro jogo na história das Copas, a conseguir um ponto que parecia improvável diante de uma das maiores favoritas ao título.

“Sonhei toda a minha vida com esse momento. Trabalhei toda a minha vida por esses palcos. Hoje consegui estar aqui e consegui contribuir para a equipa com a minha experiência. Enfim, estou muito feliz por isso”, disse o goleiro à Fifa.

Com este empate, Cabo Verde se torna a maior surpresa da competição. Sobre a partida, Vozinha, dono de pelo menos cinco grandes defesas, destacou:

“O esforço foi de todos os jogadores. Estamos muito felizes. Sabíamos que não ia ser fácil. Afinal, a Espanha é uma das melhores seleções do mundo. Mas saímos daqui com um empate. Acho que estamos satisfeitos com isso e agora é continuar a trabalhar!”, disse o goleiro, lembrando que o time ainda terá mais um peso pesado pela frente, o Uruguai, além da Arábia Saudita, para seguir sonhando com uma das vagas do Grupo H para a próxima fase do Mundial. Mas que, após este empate, colocou Cabo Verde definitivamente no mapa do futebol.

Vozinha Mais de 1 milhão de seguidores durante o jogo

Vozinha conseguiu uma outra façanha. Ele começou o jogo com 590 mil seguidores no Instagram. Mas durante a partida, os brasileiros começaram uma campanha para aumentar o número de seguidores do arqueiro e o que se viu foi um salto para incríveis 1,2 milhão.

“É gratificante, é gratificante. Estou muito feliz e obrigado a eles que estiveram aqui no campo e a todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro. Obrigado aos brasileiros, sempre tiveram um carinho por nós e temos sentido isso durante anos na campanha. Agora que chegamos aqui, sentimos o apoio e o carinho dos brasileiros” disse Vozinha à CazéTV.

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