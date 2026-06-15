Rodri aponta o que faltou para Espanha vencer Cabo Verde: “Eles ficaram muito atrás”

A Espanha ficou no empate em 0 a 0 com Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), na rodada de abertura do Grupo H da Copa do Mundo. Após a partida, o meio-campista Rodri comentou o que faltou para a seleção ibérica sair com a vitória em Atlanta, nos Estados Unidos.

Na opinião do volante, a Espanha sabia que enfrentaria um adversário compactado defensivamente.

“Sabíamos que era uma partida de paciência. Eles ficaram muito atrás. Nós criamos oportunidades, mas não fizemos os gols”, declarou o jogador do Manchester City, antes de completar:

“Uma hora (o time adversário) se abre. Depende da inspiração dos jogadores, depende do quanto estamos apertados no jogo. É uma questão de ajuste. Jogamos bem hoje, tivemos fluidez. Contra um adversário tão defensivo, não vamos ter muitas oportunidades e temos que fazer os gols”.

Com o resultado, a Espanha somou o seu primeiro ponto na Copa do Mundo. A Fúria volta a campo no próximo domingo (21), às 13h (de Brasília), quando encara a Arábia Saudita, também em Atlanta.

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