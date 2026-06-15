Bernabei vira prioridade, e Internacional afasta chance de venda

O Internacional não pretende abrir mão de Alexandro Bernabei na próxima janela de transferências. Em entrevista concedida durante viagem aos Estados Unidos para participar de encontros promovidos pela CBF com dirigentes das Séries A e B, o presidente Alessandro Barcellos tratou de esfriar qualquer especulação envolvendo uma possível saída do lateral-esquerdo argentino.

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Mesmo convivendo com desafios financeiros e avaliando alternativas para reforçar o caixa, o Colorado considera Bernabei uma das principais peças do elenco. O dirigente afirmou que não existe proposta oficial pelo jogador e destacou que a intenção da diretoria é manter o atleta no Beira-Rio. Além disso, reforçou que o argentino segue motivado e comprometido com o projeto do clube para a sequência da temporada.

Barcellos mantém posição firme sobre futuro do argentino

Embora o clube reconheça a necessidade de realizar negociações para equilibrar as finanças, a direção não pretende negociar o lateral em condições normais de mercado. Por outro lado, Barcellos admitiu que uma proposta fora dos padrões poderia alterar o cenário. Nesse sentido, qualquer oferta precisaria representar uma oportunidade financeira impossível de ser recusada pelo Colorado.

O presidente ressaltou que uma eventual saída só seria considerada caso trouxesse benefícios expressivos ao clube. Entretanto, deixou claro que uma negociação desse porte também exigiria reposição imediata no elenco. Enquanto isso, Bernabei segue sendo tratado como peça indispensável para os planos de Paulo Pezzolano, e a tendência é que continue ocupando papel de destaque na equipe durante o restante da temporada.

“Bernabei é jogador importantíssimo para nós, faz uma diferença esportiva. E se o Bernabei for sair do Inter, será por algo que o clube não teria nem como recusar. Fora isso, tenho certeza, está motivado, quer o Inter e a gente vai contar com ele”, declarou.

A valorização do camisa 26 aumentou significativamente nos últimos meses. Desde a chegada de Paulo Pezzolano, Bernabei passou a atuar com maior liberdade ofensiva e ganhou protagonismo pelo lado esquerdo do campo. Dessa forma, tornou-se uma das principais armas do Inter na construção das jogadas e também na chegada ao ataque, enquanto sua influência dentro da equipe cresceu de maneira considerável.

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