Marino perde espaço no Vasco e atrai olhares do mercado sul-americano

Apesar de carregar a expectativa de um investimento de R$ 30 milhões feito no início do ano, Marino ainda busca engrenar com a camisa do Vasco. Diante desse cenário de oscilação, alguns clubes do mercado sul-americano já demonstram interesse na contratação do atacante de 23 anos para a próxima janela de transferências.

Por enquanto, a diretoria cruz-maltina descarta a possibilidade de negociar o atleta, visto que o vínculo contratual entre as partes se estende até o fim de 2029. Paralelamente ao rendimento em campo, o jogador lida com uma relação conturbada com os torcedores, que protestaram com xingamentos e fortes cobranças na porta do CT no fim de maio.

Além disso, o atleta enfrenta um forte desgaste interno com o técnico Renato Gaúcho. Essa insatisfação, inclusive, ultrapassa o caso individual e atinge os demais colombianos do elenco.

O atrito com a comissão técnica começou a se desenhar ainda em abril. Naquela ocasião, ao responder especificamente sobre o momento de Marino, Renato Gaúcho declarou que atletas nascidos na Colômbia e no Equador encontram grande dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro.

O treinador destacou os problemas táticos nesse processo e revelou que, em seus trabalhos, só aprova a contratação de profissionais dessas nacionalidades se eles já possuírem experiência prévia no Brasil.

Falta de adaptação ao Vasco

Como consequência, o posicionamento do comandante gerou um clima desconfortável no grupo principal, que mantém uma excelente relação com o quarteto colombiano. Somado a isso, outras declarações recentes do treinador ao longo de sua passagem pelo clube também causaram incômodos.

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Atualmente, Marino encontra sérias barreiras para se firmar na equipe e perdeu espaço de forma significativa na disputa pela titularidade na ponta direita. O atacante ostenta uma marca de 18 partidas pelo time carioca, mas amarga um jejum incômodo. Ele não registrou nenhuma participação direta em gols até este momento da temporada.

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