Bubista explica fórmula que surpreendeu a Espanha: “Valentia com organização”

O técnico de Cabo Verde, Pedro Leão, o Bubista, disse que sua seleção mostrou muita aplicação defensiva para conquistar um empate em 0 a 0 que poucos acreditavam diante da Espanha, em sua estreia no Grupo H da Copa do Mundo e no primeiro jogo da história do país em Mundiais.

A equipe suportou a pressão rival, que teve 62% de posse de bola e finalizou 23 vezes, contra apenas seis dos cabo-verdianos. Mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo e as grandes defesas do goleiro Vozinha, que teve pelo menos cinco intervenções importantes.

“Tenho de dar os parabéns aos meus jogadores. Afinal, estivemos organizados durante todo o jogo. Nós sabemos qual é a qualidade da Espanha, mas mostramos aquilo que é o nosso país. É ultrapassar dificuldades com coragem. Assim, vimos uma equipe que mostrou coragem, mostrou valentia durante todo o jogo.”

Bubista:”Divirta-se, torcida cabo-verdiana”

Sobre a possibilidade de classificação da seleção para a próxima fase, Bubista disse que o mais importante é que os jogadores desfrutem do momento de disputar uma Copa do Mundo. E deixem os torcedores felizes com a representação do país.

“Independentemente daquilo que é o resultado, o meu desejo é para as pessoas divertirem-se. Isto aqui é para o mundo, para nós ganharmos experiência também. Obviamente que estamos ali para lutar por cada cabo-verdiano que está espalhado pelo mundo. Todos nós estamos felizes. Estamos felizes por ver a nossa bandeira ali, estamos felizes por cantar o nosso hino no maior palco do futebol mundial. Então, os cabo-verdianos só têm que se divertir e estar felizes.”

Na próxima rodada, no dia 21, Cabo Verde enfrenta outro peso-pesado, o Uruguai. A seleção encerra sua participação na fase de grupos diante da Arábia Saudita. Enfim, sonhar é preciso.

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