Grêmio acelera saídas e prepara mudanças para retomada

O Grêmio está próximo de retomar as atividades após o período de férias. A reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira (17), no CT Luiz Carvalho, mas os bastidores já vivem dias intensos. Enquanto jogadores e comissão técnica se preparam para voltar aos treinamentos, a diretoria concentra esforços na reformulação do grupo para a sequência da temporada.

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Após investir mais de R$ 90 milhões em reforços no início do ano, o Tricolor Gaúcho entende que chegou o momento de equilibrar as contas por meio de negociações. Dessa forma, algumas movimentações devem ganhar força nas próximas semanas, especialmente com a proximidade da abertura da janela de transferências.

Saídas ganham prioridade no planejamento gremista

Entre os jogadores monitorados pelo mercado está André Henrique. O atacante despertou interesse do Göztepe, da Turquia, e pode voltar ao radar por meio de uma investida oficial. No fim da última temporada, o Imortal recusou uma proposta de 2 milhões de euros pelo centroavante. Em seguida, o clube renovou seu contrato até dezembro de 2028.

Outro atleta que pode movimentar o mercado é Monsalve. O meia colombiano recebeu consultas de clubes do exterior e, além disso, existe a expectativa de que ofertas concretas cheguem nos próximos dias. O Grêmio vê, nos bastidores, o jogador como um ativo valorizado e entende que uma negociação relevante pode contribuir significativamente para o caixa do Tricolor Gaúcho.

Por outro lado, quem aparece como o nome mais próximo de uma transferência é Viery. O zagueiro de 21 anos recebeu diversas sondagens nos últimos meses e tem situação considerada avançada para uma possível venda. Segundo o presidente Odorico Roman, o clube trabalha com a perspectiva de realizar ao menos uma negociação importante nesta janela. No entanto, a quantidade de saídas dependerá dos valores apresentados pelos interessados.

Nem tudo, porém, gira em torno de despedidas. Enquanto alguns atletas podem deixar o clube, o volante Arthur recebeu proposta para permanecer até o fim de 2028 e é considerado peça estratégica no projeto esportivo gremista. O desfecho, desse modo, depende da rescisão contratual com a Juventus, situação que segue sendo conduzida pelas partes para que o camisa 8 continue liderando o Grêmio nas próximas temporadas.

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