Técnico da Espanha analisa empate com Cabo Verde: “Aqui não há rivais pequenos”

“O que este jogo mostra é que aqui não há rivais pequenos”. Assim, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, resumiu o empate em 0 a 0 com Costa Verde, na estreia das duas seleções no Grupo H da Copa do Mundo de 2026. A equipe europeia teve o controle da posse de bola e passou a maior parte do tempo no campo de ataque, mas não conseguiu passar pela bem postada defesa africana e pelo goleiro Vozinha, eleito o melhor da partida.

Após o jogo, o treinador reconheceu que a seleção ibérica esteve abaixo do nível habitual nos principais momentos da partida. De acordo com o comandante, a Espanha teve o jogo que esperava encontrar, diante de um adversário forte fisicamente e que se defendeu em bloco baixo durante praticamente os 90 minutos.

“Nós criamos jogo. Faltou um pouco de capricho, de qualidade, desse toque final que nossos jogadores têm”, disse o técnico, em entrevista à “DAZN” Espanha.

Apesar do tropeço em seu primeiro jogo, Luis de la Fuente demonstrou tranquilidade e garantiu confiar no crescimento da seleção na Copa do Mundo.

“Estou muito tranquilo. É preciso valorizar o que este grupo vem fazendo. Hoje chegamos a 32 partidas sem perder. Claro que esse não é o nosso principal objetivo, mas serve para contextualizar o nível e a confiabilidade que esta seleção tem demonstrado. Estou convencido de que no próximo jogo estaremos muito melhores”.

A Espanha volta a campo no próximo domingo (21), quando enfrenta a Arábia Saudita, às 13h (de Brasília).

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