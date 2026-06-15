Façanha de Cabo Verde é uma das maiores zebras da história da Copa; veja a lista

Além do histórico ponto conquistado, a façanha de Cabo Verde contra a Espanha coloca o resultado como uma das maiores “zebras” em todas as Copas do Mundo. As equipes empataram em 0 a 0, na tarde desta segunda-feira (15), em Atlanta, na estreia de ambos na competição.

Em geral, quem entra nessa lista venceu o jogo em questão. Porém, a expectativa por uma vitória tranquila da Fúria era tão grande que os estreantes africanos merecem acessar o grupo seleto de surpresas.

Veja outras zebras gigantes em Copas:

Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra (1950)

“O Milagre de Belo Horizonte”: assim ficou conhecida a derrota da Inglaterra, o berço do futebol, para os Estados Unidos, em 1950. A partida, disputada na capital mineira, chocou o mundo do futebol na época porque a maioria dos jogadores norte-americanos eram amadores.

Brasil 1 x 2 Uruguai (1950)

Outro jogo histórico que ganhou um apelido foi o fatídico “Maracanazo”. A final da Copa, no Maracanã, tinha favoritismo brasileiro. Mas Ghiggia marcou o segundo gol dos uruguaios e calou cerca de 200 mil pessoas. A Seleção vinha de goleadas e poderia até empatar que ficaria com a taça.

Coreia do Norte 1 x 0 Itália (1966)

Em sua primeira participação, os coreanos surpreenderam e eliminaram os bicampeões italianos na Copa disputada na Inglaterra. Depois disso, abriram 3 a 0 sobre Portugal, do craque Eusebio, mas sofreram a virada por 5 a 3. A Coreia do Norte jamais conseguiu outra vitória em um Mundial.

Alemanha Ocidental 1 x 2 Argélia (1982)

Em território espanhol, os argelinos provocaram a maior zebra daquela Copa ao bater os poderosos alemães em sua primeira partida na história das Copas. Na sequência, perderam dois jogos e não avançaram às oitavas. Já o adversário se recuperou e chegou à final, perdendo para a Itália.

Camarões 1 x 0 Argentina (1990)

Era o jogo de abertura da Copa. Dia de celebrar a então atual campeã, que contava com Maradona e Caniggia. Mas Camarões incluiu o nome do país no mapa do futebol e venceu por 1 a 0. O gol foi de Omam-Biyik. Outro nome de destaque naquela campanha foi Roger Milla, de 38 anos.

Senegal 1 x 0 França (2002)

Mais uma vez, a campeã da Copa anterior caiu na estreia. Foi a vez de Senegal assumir o protagonismo em seu primeiro torneio.

Itália 1 x 1 Nova Zelândia (2010)

A inexpressiva seleção neo-zelandesa segurou a Itália e causou impacto semelhante ao empate de Espanha e Cabo Verde. Isso porque, a Azzurra vinha do título em 2006 e iniciava seu calvário que dura até hoje, com fracassos na primeira fase e não-classificações para Copas.

Costa Rica 1 x 0 Itália (2014)

A primeira vez de uma seleção caribenha nesta lista vem com uma surpresa dupla. Afinal, a Costa Rica derrotou o Uruguai na estreia e, na sequência, bateu os italianos, no Mundial do Brasil. A façanha garantiu o primeiro lugar do grupo (que ainda tinha a Inglaterra).

Arábia Saudita 2 x 1 Argentina (2022)

A fase de grupo da última Copa, no Catar, também reservou uma zebra histórica. E foi pelos pés dos sauditas, que botaram Messi e companhia no bolso. Mais tarde, os argentinos se recuperam e conquistaram seu terceiro título mundial.