Vai jogar contra o Haiti? Veja o planejamento de Ancelotti para Neymar na Copa do Mundo

Depois de um empate em 1 a 1 na estreia com Marrocos, a Seleção Brasileira se prepara para o seu segundo desafio nesta Copa do Mundo. Na próxima sexta-feira, dia 19 de junho, o Brasil enfrenta o Haiti, às 21h30 (horário de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C.

Na preparação para o duelo, o principal questionamento tem sido sobre a possível estreia de Neymar. Fora dos relacionados na estreia diante de Marrocos, Neymar segue fazendo atividades na recuperação de sua lesão grau dois na panturrilha direita. Por conta disso, de acordo com a ‘ESPN’, a tendência é que o camisa 10 não seja relacionado para jogo de sexta-feira.

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A preocupação da comissão técnica da Seleção Brasileira é que um retorno antecipado de Neymar aos gramados possa causar uma regressão no tratamento da lesão na panturrilha. Por isso, as chances do camisa 10 entrar em campo diante do Haiti são mínimas.

A tendência é que Neymar faça atividades de treinamentos com bola ainda nesta semana, mas de uma forma solitária em um primeiro momento. O camisa 10 só deve treinar com os companheiros caso não haja qualquer dúvida sobre as suas condições.

Segundo a ‘ESPN’, o planejamento interno da Seleção Brasileira é contar com Neymar totalmente recuperado e pronto para jogo apenas no mata-mata. Ou seja, a presença do camisa 10 contra Haiti e contra a Escócia é praticamente descartada neste momento.

Sendo assim, existe a possibilidade do departamento médico da Seleção Brasileira realizar um novo exame nos próximos dias para saber se o tratamento intensivo no jogador surtiu o efeito esperado. A comissão técnica quer contar com o jogador, desde que ele esteja totalmente recuperado e apto para entrar em campo.

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