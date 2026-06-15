Zagueiro do Uruguai afirma que seleção pode “sonhar grande” na Copa

Em entrevista coletiva na prévia de Arábia Saudita x Uruguai, pela primeira rodada no Grupo H da Copa do Mundo, o zagueiro José Maria Giménez demonstrou alto grau de confiança em seus companheiros.

Na avaliação do zagueiro de 31 anos, o plantel comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, mesmo em meio a um processo de transição, tem nível para buscar objetivos ambiciosos na competição de sede tríplice entre Canadá, Estados Unidos e México:

“Trata-se de uma renovação geracional que vem sendo trabalhada há bastante tempo e que já acumulou muita experiência atuando em conjunto. Há muitos jovens que passaram a integrar este último ciclo, e enfrentamos diversas Datas FIFA juntos, evoluindo como equipe. Creio que o Uruguai tem um elenco capaz de competir em alto nível e de sonhar grande.”

Especificamente sobre a questão da idade, o defensor entende que conseguiu transmitir tranquilidade e segurança aos atletas mais jovens. Em especial, com a ideia de que o nervosismo pode ser controlado através do conceito de que é importante, acima de tudo, se divertir com a oportunidade de disputar um Mundial.

“Procuro transmitir tranquilidade. Sabemos que estamos vivendo esta competição há muito tempo, até mesmo antes de chegarmos ao Uruguai. Quando se aproxima a hora da verdade, é natural surgir aquele frio na barriga, ainda mais em uma Copa do Mundo. É preciso tentar manter a calma e lembrar que, no fim das contas, trata-se de uma partida de futebol. Vestir esta camisa representa uma enorme responsabilidade e um imenso orgulho, mas não deixa de ser um jogo de futebol, algo que fazemos desde crianças”, detalhou Giménez.

O zagueiro que milita no Atlético de Madrid, ao avaliar o adversário da estreia, entende que o vencedor da partida será definido “no detalhe” por tudo que envolve o confronto:

“Todos os jogos são muito importantes. Mas imagino uma partida bastante intensa, por ser a estreia e porque ambas as equipes vão querer somar pontos. Será um confronto decidido nos detalhes, em que a emoção estará à flor da pele. Isso não pode nos afetar de forma negativa; pelo contrário, precisa influenciar nosso desempenho de maneira positiva.”



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