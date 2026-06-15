Otamendi indica que Copa de 2026 deve ser a sua última: “Aproveitando cada segundo”

Um dos principais jogadores da seleção da Argentina, o zagueiro Nicolás Otamendi revelou que a atual edição da Copa do Mundo pode ser a última de sua carreira. Aos 38 anos, o jogador destacou a importância de aproveitar aqueles que podem ser os últimos momentos no Mundial. Além disso, destacou que os Hermanos estão focados em defender o título conquistado em 2022.

“Estou aproveitando esses momentos porque podem ser os últimos, talvez seja minha ultima Copa do Mundo com a camisa da Argentina. Estou aproveitando o dia a dia e meus colegas. É minha quarta Copa e não tem nada mais incrível do que estar aqui defendendo minha nação. Estou muito feliz por ter recebido a chance de jogar e defender nosso título. Vamos dar nosso melhor, treinamos muito para isso. É a melhor parte de estar com a seleção”.

Otamendi jogou três Copa do Mundo: 2010, 2018 e 2022. Além disso, conquistou duas Copas América pela Argentina (2021 e 2024), além de uma Finalíssima (2022).

“Pessoalmente, sou uma pessoa que se cuida muito para conseguir competir em alto nível. É importante esse cuidado. Quando terminou o Catar (Copa de 2022), não sabia que estaria aqui novamente. Acredito que me preparei da melhor forma”.

Otamendi não subestima adversários nesta Copa

O experiente defensor não descartou o favoritismo da Argentina por conta do título na última edição da Copa. Contudo, ele garantiu que o elenco não subestima nenhum adversário. Aliás, ele citou a derrota para a Arábia Saudita no primeiro jogo do Mundial de 2022.

“Temos que ter humildade. Chegamos bem, estamos dando o máximo porque sabemos que somos os campeões que todos vão querer ganhar, então temos que fazer uma boa preparação. Temos que dar o máximo e acredito que estamos bem. Sobre o rival, temos como exemplo o início no Catar. Sabemos que qualquer equipe pode nos complicar”.

“Não gosto de perder nada, mas estou aproveitando os momentos e não estou pensando que está acabando. Estou aproveitando os meus companheiros, as concentrações, é assim que estou vivendo o meu dia a dia. Vamos em busca da final, porque somos a seleção argentina e nascemos para isso, nascemos para lutar. Nosso único foco é ganhar, não só para nós, mas porque sabemos que representamos nossas pessoas. O que aconteceu no Catar foi incrível, todo país unido”.

Por fim, o zagueiro falou sobre o seu sucessor na seleção. Otamendi garantiu que a Argentina está muito bem servida na posição.

“Temos muitos jogadores qualificados e com vontade de defender as cores da nossa bandeira. Se você chega na seleção, é porque você merece. Então, manter o nível pode ser difícil, depende do jogador, mas acho que muitos estão entusiasmados e trabalhando para isso. E, claro, nós veteranos ainda estamos aqui aumentando a competitividade. É um nível saudável de competição. é por isso que a gente se mantém tão bem nas competições, porque damos nosso melhor”, afirmou.

A Argentina faz sua estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 22h (de Brasília), em Kansas City.

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