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River teria de pagar multa para devolver Viña ao Flamengo

River teria de pagar multa para devolver Viña ao Flamengo
River teria de pagar multa para devolver Viña ao Flamengo -

O lateral-esquerdo Matías Viña, que deve ser titular do Uruguai na estreia na Copa do Mundo, nesta segunda-feira (15/6), não tem futuro certo no River Plate (ARG). Emprestado pelo Flamengo, o uruguaio não goza de prestígio com o técnico Eduardo Coudet, e a imprensa argentina trata como possível a saída antecipada do jogador de 28 anos.

Para isso ocorrer, no entanto, Los Millonarios deveriam arcar com uma multa por rescisão de contrato, segundo informações do “ge”. O Rubro-Negro, aliás, não recebeu qualquer tipo de contato neste sentido. Isso significa que Viña deve permanecer no River até o fim de seu vínculo de empréstimo, que vai até dezembro deste ano.

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O River, aliás, é quem paga os salários do jogador ex-Palmeiras e Roma (ITA). Caso queira contratar o lateral em definitivo, os argentinos podem acionar a opção de compra. Há também obrigação de compra, mas esta depende de metas durante a passagem pelo River. Por lá, Viña tem apenas 14 jogos, ainda sem participar de gol.

O contrato do jogador com o Flamengo vai até dezembro de 2028. Ele chegou em 2024, quando a equipe carioca pagou 8 milhões de euros (R$ 42,8 milhões na cotação da época) à Roma para poder contar com o uruguaio. Pelo Rubro-Negro, não se encaixou, participando de apenas 22 jogos em duas temporadas, com um gol e duas assistências.

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