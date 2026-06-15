Alphonso Davies segue como dúvida para segundo jogo do Canadá na Copa do Mundo

Após conquistar um empate histórico na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o Canadá segue sua preparação para o próximo desafio na competição. Na próxima quinta-feira, dia 18, os canadenses voltam a entrar em campo pela segunda rodada do Grupo B diante do Catar, às 19h, no BC Place, em Vanvouver.

Assim como a Seleção Brasileira vive a expectativa de poder contar ou não com Neymar, a seleção do Canadá também vive a espera da recuperação de Alphonso Davies, seu principal jogador, e que também está em recuperação de lesão.

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Davies foi ausência no primeiro jogo do Canadá na Copa do Mundo, na última sexta-feira, contra a Bósnia, mas chamou atenção por fazer alguns movimentos com bola no pré-jogo. Apesar de não estar apto a jogar, Davies participou de todo protocolo de pré-jogo, mas não entrou em campo.

Para o jogo desta próxima quinta-feira, contudo, existe a possibilidade do técnico Jesse Marsch poder finalmente contar com Davies, que participou das atividades da seleção canadense nesta segunda-feira, de acordo com o canal ‘TSN’. Por isso, existe a dúvida da presença ou não do jogador, que só será confirmada na próxima quarta-feira, quando Marsch falará com a imprensa local.

Outro jogador que vive a expectativa de retornar de lesão e fazer parte do jogo de quinta-feira é o defensor Moise Bombito. Bombito sofreu uma fratura na tíbia em outubro, quando jogava pelo seu clube, o Nice-FRA, e está perto de voltar.

Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta-feira, dia 18 de junho, às 19h, no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Os dois times estão com um ponto, assim como Suíça e Bósnia, que se enfrentam no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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