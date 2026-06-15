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Alphonso Davies segue como dúvida para segundo jogo do Canadá na Copa do Mundo

Alphonso Davies segue como dúvida para segundo jogo do Canadá na Copa do Mundo
Alphonso Davies segue como dúvida para segundo jogo do Canadá na Copa do Mundo -

Após conquistar um empate histórico na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, o Canadá segue sua preparação para o próximo desafio na competição. Na próxima quinta-feira, dia 18, os canadenses voltam a entrar em campo pela segunda rodada do Grupo B diante do Catar, às 19h, no BC Place, em Vanvouver.

Assim como a Seleção Brasileira vive a expectativa de poder contar ou não com Neymar, a seleção do Canadá também vive a espera da recuperação de Alphonso Davies, seu principal jogador, e que também está em recuperação de lesão.

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Davies foi ausência no primeiro jogo do Canadá na Copa do Mundo, na última sexta-feira, contra a Bósnia, mas chamou atenção por fazer alguns movimentos com bola no pré-jogo. Apesar de não estar apto a jogar, Davies participou de todo protocolo de pré-jogo, mas não entrou em campo.

Para o jogo desta próxima quinta-feira, contudo, existe a possibilidade do técnico Jesse Marsch poder finalmente contar com Davies, que participou das atividades da seleção canadense nesta segunda-feira, de acordo com o canal ‘TSN’. Por isso, existe a dúvida da presença ou não do jogador, que só será confirmada na próxima quarta-feira, quando Marsch falará com a imprensa local.

Outro jogador que vive a expectativa de retornar de lesão e fazer parte do jogo de quinta-feira é o defensor Moise Bombito. Bombito sofreu uma fratura na tíbia em outubro, quando jogava pelo seu clube, o Nice-FRA, e está perto de voltar.

Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta-feira, dia 18 de junho, às 19h, no BC Place, em Vancouver, pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo. Os dois times estão com um ponto, assim como Suíça e Bósnia, que se enfrentam no mesmo dia, às 16h (de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

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