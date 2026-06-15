Bélgica e Egito ficam no empate em duelo pelo Grupo G da Copa

Bélgica e Egito empataram em 1 a 1 nesta segunda-feira (15/6), no Lumen Field, em Seattle. O jogo valeu pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. Começou com o Egito saindo na frente com Ashour. Mas, no segundo tempo, Hany, contra, deixou tudo igual. Empate merecido.
Ainda nesta segunda-feira jogam pelo mesmo grupo Irã x Nova Zelândia. Na segunda rodada do Grupo G, no dia 21, a Bélgica enfrentará o Irã, enquanto os egípcios terão pela frente os neozelandeses.
Egito sai na frente
O primeiro tempo terminou com a Bélgica com mais posse de bola (58%), mas sem efetividade no ataque, com sete finalizações que não acertaram a direção do gol de Shobeir. Seu melhor momento foi um chute de De Bruyne de fora da área, mas que passou raspando. Já o Egito teve as melhores chances. Abriu o placar aos 19 minutos quando Salah, pela direita, achou um passe para Ashour na entrada da área. O apoiador dominou e chutou no canto direito de Courtois. Em tempo: Salah celebrou nesta terça o seu aniversário de 34 anos.
Aos 32, quase saiu o segundo gol quando Zizo recebeu pela direita na área e chutou cruzado no canto direito de Courtois. Porém, desta vez, o goleiro se esticou e mandou para escanteio.
Reação da Bélgica no segundo tempo
No segundo tempo a Bélgica passou a trocar mais passes próximos da área egípcia e teve a chance de empatar aos sete minutos, quando De Bruyne cobrou falta e levou perigo ao gol de Shobeir. No minuto seguinte, Salah cabeceou para defesa parcial de Courtois. A sobra ficou com Ashour, mas ele perdeu a chance de marcar o segundo gol dos Faraós chutando mal. E, aos 12, Marmoush recebeu pela direita, entrou na área e chutou por cima.
A Bélgica começou a dominar o jogo quando Doku passou a flutuar pelos flancos e Tielemans e De Bruyne apareceram na área. O primeiro quase marcou em chute de fora da área. De Bruyne, livre na marcação, chutou mal e Shobeir defendeu. O jogo passou a ficar lá e cá, e Marmoush perdeu mais uma chance. Contudo, aos 21 minutos, após cruzamento da direita de Meunier, Lukaku, em seu primeiro lance (substituiu De Ketelaere aos 20), dividiu com Hany e a bola entrou. Gol contra do egípcio.
Na reta final, a pegada seguiu. Aos 37, Mechele, de cabeça, obrigou Shobeir a fazer a defesa do jogo. Aos 40, Lukaku cabeceou sozinho para fora. O Egito também assustou e reclamou de um pênalti, mas o placar se manteve até o apito final do juiz brasileiro Ramon Abatti Abel.
BÉLGICA 1X1 EGITO
Copa do Mundo – 1ª Rodada do Grupo G
Data: 15/6/2026
Local: Lumen Field, Seattle (EUA)
Gols: Ashour, 19’/1ºT (0-1); Hany, contra, 21’/2ºT (1-1)
BÉLGICA: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele e Cstagn0 (De Cuiper, 11’/2ºT) e; Onana (Raskin, 11’/2ºT) e Tielemans e De Bruyne (Vanaken, 40’/2ºT) ; Doku, De Ketelaere (Lukaku, 20’/2ºT) e Trossard. Técnico: Rudi Garcia.
EGITO: Shobeir; Hany, Yasser Ibrahim, Fathy (Adel, 43’/2ºT) e Fatouh (Haafez, 43’/2ºT) ; Lashin, Attia, Ashour (Rabia, 25’/2ºT); Salah (Abdelkarim, 30’/2ºT), Zico (Zizo,30’/2ºT) e Marmoush. Técnico: Hossam Hassan
Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)
Assistentes: Danilo Manis e Rafael Alves (BRA)
VAR: Michael Orue (PER)
Cartões amarelos: Cstagne, De Cuiper (BEL); Attia, Fatouh (EGI)
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