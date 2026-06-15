Neymar segue sem treinar com a Seleção Brasileira e passa por novos exames nos EUA

De olho na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira voltou a treinar no gramado do Centro de Treinamentos do NY Red Bulls, e mais uma vez não contou com a presença de Neymar. O camisa 10 novamente não calçou as chuteiras e não participou das atividades comandadas por Carlo Ancelotti. Logo, sua presença na partida contra o Haiti é praticamente descartada.

Neymar não somente não foi ao gramado para participar do treinamento da Seleção Brasileira, como também foi fazer novos exames. A comissão técnica do Brasil quer entender quais são as condições físicas e clínicas do camisa 10 neste momento para saber se houve sucesso no tratamento intensivo realizado desde o início dos treinamentos para a Copa do Mundo.

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A lesão sofrida por Neymar na panturrilha direita completa um mês nesta semana, e desde então, o jogador não fez atividades com bola. A ideia de Carlo Ancelotti e da comissão é não queimar etapas na recuperação do camisa 10, e por isso, a palavra do momento para o camisa 10 é cautela.

A depender do resultado dos exames realizados nesta segunda-feira, a tendência é que Neymar volte a treinar no campo – mas ainda de forma separada – nesta terça-feira.

Trio também não treina

Além de Neymar, outros três jogadores também foram ao gramado do Centro de Treinamentos nesta segunda-feira. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães e Raphinha não participaram da atividade comandada por Carlo Ancelotti. Contudo, o motivo das ausência não é alarmante.

Os jogadores não treinaram apenas por um controle de carga, de olho em uma plena recuperação física para o jogo da próxima sexta-feira. Por isso, foram fazer uma atividade específica em um campo anexo, longe do restante do grupo.

Clima diferente

Em comparação ao clima leve das primeiras semanas de preparação, o início do treinamento desta segunda-feira foi de um clima menos descontraído. Dos sorrisos e brincadeiras vistos antes da estreia, o clima no CT foi de seriedade e silêncio após a atuação discreta e o empate em 1 a 1 diante de Marrocos no último sábado.

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