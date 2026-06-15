Fortaleza x América-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Fortaleza e América-MG fazem duelo nesta terça-feira (16), às 20h (de Brasília), na Arena Castelão, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão. Com 21 pontos, a equipe cearense está na quarta posição e segue na briga pelo acesso. Do outro lado, o Coelho vive situação delicada. Lanterna da competição, o time mineiro ainda não venceu nesta edição da Série B e soma apenas três pontos.

Onde assistir

A partida, portanto, terá transmissão ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney+.

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega embalado para o duelo em solo cearense. Após o vice-campeonato na Copa do Nordeste, os comandados de Thiago Carpini deram uma resposta imediata ao torcedor ao buscarem uma vitória maiúscula sobre o Náutico.

Para a partida, o técnico Thiago Carpini terá uma importante novidade. O volante Pierre está novamente à disposição após cumprir a punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode voltar a atuar com a camisa tricolor. Por outro lado, a equipe terá baixas significativas. Afinal, Rodriguinho foi expulso na vitória sobre o Náutico e cumpre suspensão automática. O atacante Miritello também está fora, assim como o zagueiro Brítez, que desfalca a equipe por acúmulo de cartões amarelos.

Como chega o América-MG

Do outro lado, o América-MG busca a primeira vitória na competição para iniciar uma reação contra o rebaixamento. Diante disso, a comissão técnica se apega a um cenário positivo no elenco. Além disso, o técnico Umberto Louzer não tem problemas por suspensão e poderá escalar o que tem de melhor à disposição. Assim, a tendência é que a equipe mineira vá a campo com força máxima na tentativa de buscar a primeira vitória na Série B e encerrar o jejum na competição.

FORTALEZA x AMÉRICA-MG

Série B do Brasileiro – 13ª rodada

Data-Hora: 16/6/2026 (terça-feira), às 20h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Maílton, Luan Freitas, Kauã Rocha, Lucas Gazal e Maurício Mucuri; Rodrigo Santos, Lucas Sasha e Vitinho; Luiz Fernando e Kayke Queiroz (Lucas Crispim). Técnico: Thiago Carpini.

AMÉRICA-MG: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Dalbert; Alê, Felipe Amaral e Segovinha; Gabriel Barros, Everton Brito e Mastriani. Técnico: Umberto Louzer.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

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