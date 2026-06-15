França inicia busca pelo tricampeonato mundial contra Senegal

França e Senegal estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I. A seleção francesa chega como uma das favoritas ao título e inicia a campanha contra um adversário que marcou a história recente do Mundial. Afinal, em 2002, os senegaleses venceram os franceses por 1 a 0 na abertura daquela edição e ajudaram a provocar a eliminação precoce dos então campeões ainda na fase de grupos.

Apesar do peso histórico do confronto, Didier Deschamps evitou tratar a partida como revanche. O treinador lembrou que muitos jogadores do atual elenco nem tinham nascido em 2002. Além disso, o técnico destacou que a França precisa entrar focada no presente, sobretudo porque o Grupo I ainda conta com Iraque e Noruega.

Onde assistir

A partida entre França e Senegal terá transmissão da Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e ge tv.

Como chega a França

A França chega ao Mundial com elenco forte, ataque veloz e pressão por protagonismo. Depois do vice-campeonato em 2022, a equipe de Didier Deschamps inicia uma nova tentativa de título, agora em uma edição que também marca a despedida do treinador de Copas do Mundo. Portanto, a estreia tem peso esportivo e simbólico para os franceses.

Kylian Mbappé segue como principal referência ofensiva. O atacante soma 56 gols pela seleção e está perto de igualar Olivier Giroud como maior artilheiro da história da equipe masculina. Além disso, Deschamps conta com Michael Olise, Désiré Doué e Ousmane Dembélé para formar uma linha de frente com mobilidade e capacidade de decisão.

Ainda assim, a preparação teve pontos de atenção. William Saliba sentiu dores nas costas durante a reta final, mas voltou aos treinos e deve começar jogando. Jules Koundé também ficou à disposição depois de problema muscular. Mike Maignan, por sua vez, teve carga controlada em parte da preparação, embora não trate lesão importante.

No meio-campo, N’Golo Kanté volta a disputar uma Copa depois de perder a edição de 2022 por lesão. O volante destacou a força de Senegal, especialmente na disputa física e no setor central. Assim, a França deve apostar no controle da posse, na intensidade sem bola e nas acelerações pelos lados para tentar abrir a campanha com vitória.

Como chega o Senegal

Senegal chega para a terceira Copa do Mundo consecutiva e tenta confirmar a evolução recente no cenário internacional. A seleção africana avançou às oitavas de final em 2022 e mantém uma base com jogadores experientes em ligas europeias. Além disso, Sadio Mané, ausência importante no Catar por lesão, está à disposição e deve liderar o ataque.

O técnico Pape Thiaw carrega um elo direto com o duelo histórico de 2002. Ele integrava o elenco senegalês que derrotou a França naquele Mundial, embora tenha acompanhado a partida do banco. Agora, volta ao confronto como treinador e tenta conduzir os Leões de Teranga a outro resultado marcante contra uma potência europeia.

Senegal também aposta na força de nomes como Kalidou Koulibaly, Édouard Mendy, Pape Gueye, Ismaïla Sarr e Nicolas Jackson. Dessa forma, a equipe combina imposição física, velocidade no ataque e boa capacidade de transição. No entanto, a seleção teve uma preparação irregular, com vitória sobre Peru e Gâmbia, derrota para os Estados Unidos e empate com a Arábia Saudita.

Ainda assim, o elenco senegalês chega competitivo. Assane Diao, Cherif Ndiaye e Idrissa Gueye tiveram pequenos problemas físicos na preparação, mas não aparecem como baixas relevantes para a estreia. Assim, Pape Thiaw deve escalar força máxima para tentar repetir, em outro contexto, a surpresa de 2002.

FRANÇA X SENEGAL

Competição e fase: Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo I

Data: 16/6/2026

Horário: 16h (de Brasília)

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos

Onde assistir: Globo, Sportv, SBT, N Sports, CazéTV e ge tv

FRANÇA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Doué, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Camara e Pape Gueye; Sarr, Diarra, Mané e Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

Assistentes: George Lakrindis e James Lindsay (AUS)

VAR: Abdullah Al-Shehri (KSA)

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