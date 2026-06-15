São Paulo planeja realizar dois amistosos contra times do Brasileirão

O São Paulo deseja a realização de dois amistosos durante a parada para a disputa da Copa do Mundo. O objetivo do Tricolor é enfrentar times da Série do Campeonato Brasileiro nos testes.

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A diretoria já negocia um jogo no Maracanã, no dia 12 de julho, contra o Fluminense. Os dois clubes têm o mesmo patrocinador, a casa de apostas SuperBet, que quer organizar a partida.

Além de encarar o Tricolor carioca, o São Paulo também pretende realizar outro amistoso, contra outra equipe do Brasileirão. O local da partida também não está definido, afinal o Morumbis está fechado para reformas durante essa pausa no calendário.

O plantel do São Paulo entrou de férias no dia 31 de maio e se reapresenta na próxima quarta-feira (17). Assim, o técnico Dorival Júnior terá um período de treinos para preparar o time para o retorno aos jogos oficiais. Até o momento, o treinador comandou o Tricolor em quatro partidas, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

O próximo jogo do São Paulo será diante do Athletico-PR, no dia 22 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, ocupa a oitava posição da competição.

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