Criciúma x Palmeiras (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostos, Criciúma e Palmeiras fazem duelo nesta terça-feira (16/6), às 15h (de Brasília), no CT Antenor Angeloni, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tigre ocupa a 18ª colocação, com apenas 11 pontos, dois a menos que o Fortaleza, primeiro fora da zona de rebaixamento. Do outro lado, o Verdão está na liderança da competição, com 35 somados, um a mais que o Vasco.

Onde assistir

A partida, aliás, terá a transmissão do Uol Play

Como chega o Criciúma

A campanha do time sub-20 do Criciúma no Brasileirão Sub-20 de 2026 é delicada. O Tigre acumula três vitórias, dois empates e dez derrotas na primeira fase, sofrendo com a irregularidade e o saldo negativo de 11 gols. Apesar do momento difícil e das chances remotas de classificação para o mata-mata, o principal destaque recente do Carvoeiro foi a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense.

Escalação do Criciúma: Lucas Soratto, Kayck, Dylan, João Claudino, Luan Follmer; Davy, Léo Lima, Kauã Lira, Thierri, Rodrigo Haruki e Bidu. Técnico: Roberto Volpato.

Como chega o Palmeiras

Do outro lado, o time do Palmeiras no Brasileirão Sub-20 de 2026 é espetacular e isola as Crias da Academia na liderança invicta do campeonato, somando 37 pontos após 15 rodadas disputadas. Com o melhor ataque e a defesa mais sólida da competição, o Verdão acumula 11 vitórias e quatro empates, vindo de um clássico movimentado contra o Santos onde buscou o empate em 2 a 2 na Arena Barueri. A equipe, aliás, já garantiu de forma antecipada no mata-mata e muito próximo de assegurar a ponta da tabela para a fase final.

Escalação do Palmeiras: Luiz Sá, Luis Saboia, Pimenta, Pedro Pereira, Hugo (Marcos Adriano), Michel (Gabriel Silva), Romildo (Juliano), Wesley (Rikelme), Halerrandrio (Nathan), Juan Gabriel (Mateus Neto) e Antônio Marcos (Raphael). Técnico: André Mello.

Arbitragem

O dono do apito é, assim, Edson da Silva. Joao Victor Aparecido Doner Macedo e Leticia Piva de Souza Faria serão os assistentes. O trio, aliás, é de Santa Catarina.

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