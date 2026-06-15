Se o México está disputando a terceira Copa do Mundo como um anfitrião, o goleiro Guillermo Ochoa também tem uma marca para se gabar neste Mundial. O lendário goleiro de 40 anos está em sua sexta Copa pela seleção mexicana e vive os últimos dias como profissional.

Antes mesmo de começar a disputa da Copa de 2026, Ochoa comunicou que vai pendurar as luvas após o término da competição. Com isso, o goleiro tem passado por momentos de muita emoção em seu último torneio como jogador de futebol.

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Em um compromisso com a Fifa, Ochoa participou do projeto Letters That Unite, e recebeu uma carta da sua filha Lucciana, onde ela escreveu sobre o que o goleiro representa para a família. O arqueiro não conseguiu conter as lágrimas e falou sobre os sacrifícios que passou para chegar no mais alto patamar da carreira.

“Comecei a jogar com 10 anos de idade. Entre a escola e o futebol, tinha pouco tempo para fazer coisas que as crianças fazem, coisas que você precisa decidir e sacrificar quando é tão jovem”, iniciou o goleiro, que complementou:

“A Seleção Mexicana sempre foi minha bússola, minha direção, ao longo da minha carreira e da minha vida. Não entendo minha carreira sem a seleção. Não sei o que seria minha carreira sem a seleção”, disse.

Por fim, Ochoa afirmou que apesar da aposentadoria ser um momento delicado para um jogador de futebol, a decisão foi tomada de forma tranquila e que ele está totalmente em paz com isso.

“Agora que meu tempo na seleção acabou, não vejo mais sentido no futebol, não vejo mais sentido em continuar jogando. Aproveitei cada momento lá, dei tudo de mim, deixei tudo em campo. Saio em paz, de cabeça erguida e orgulhoso de ter vivido essa experiência”, finalizou.

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