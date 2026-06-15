América-MG x Santos (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo dentro do G8, América-MG e Santos se enfrentam nesta terça-feira (16), às 15h (de Brasília), no Independência, pela 16ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Coelho ocupa a oitava colocação, com 24 pontos, enquanto os Meninos da Vila estão na sexta posição, com 25 pontos.

Onde assistir

A partida, portanto, terá a transmissão do Uol Play.

Como chega o América-MG

A equipe mineira vem de uma sequência de cinco jogos sem derrota, com quatro vitória e um empate. Se ampliar o recorte para 10, a equipe soma seis triunfos, três empates e apenas dois revezes. Com 21 gols marcados e 20 sofridos, o time mineiro tem demonstrado grande regularidade, sendo um dos times que mais empatou no torneio (6 vezes).

Escalação do América-MG: Matheus Simões; Diego Zanon, Kappel, Ruan Victor, Julio César; Otávio Gonçalves, Gabriel Santos, Pedro Rocha, Murilo Rodrigues, Pedro Ribeiro e Caio Duarte. Técnico: Jorge Luiz.

Como chega o Santos

A campanha do time sub-20 do Santos é sólida e coloca o Peixe firmemente na briga pela classificação para o mata-mata. Sob o comando de Fabrício Monte, os Meninos da Vila, aliás, somam sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas, vindo de uma sequência importante de invencibilidade que inclui uma grande goleada por 4 a 0 sobre o Juventude e um empate recente por 2 a 2 no clássico contra o Palmeiras, fora de casa.

Escalação do Santos: Rodrigo Falcão; Gustavo Henrique, Matheus Matias, Diego Borges, Vinícius Lira; Balão, Hyan, Kenay; Fernando Pradella, João Victor, Rodrigo Cezar. Técnico: Fabrício Monte.

Arbitragem

Andreza Helena de Siqueira, portanto, está no comando do apito. Bernardo de Souza Padua e Caroline Costa Silva serão os auxiliares. O trio, aliás, é de Minas Gerais.

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