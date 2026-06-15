Mbappé reconhece críticas e promete mudar postura na Copa

O início da Copa do Mundo de 2026 pode marcar uma mudança importante no comportamento de Kylian Mbappé em campo. Alvo frequente de críticas por sua pouca participação nas ações defensivas, o capitão da seleção francesa reconheceu que precisa contribuir mais sem a bola e garantiu que está disposto a mudar essa postura já na estreia da França contra o Senegal.

LEIA MAIS: Autor de golaço contra o Brasil entra na mira do Bayern de Munique

Em entrevista ao jornal francês Le Parisien, o atacante do Real Madrid respondeu a perguntas de familiares e amigos. Ao ser questionado pelo irmão mais novo, Ethan Mbappé, sobre sua dedicação defensiva, o camisa 10 admitiu que enxerga espaço para evolução.

“Sempre fui muito exigente comigo mesmo e acredito que preciso melhorar nesse aspecto. É algo importante para qualquer equipe e sei que devo contribuir mais”, afirmou.

Mbappé também deixou claro que está disposto a fazer sacrifícios individuais em busca do principal objetivo da França no torneio: conquistar o título mundial.

“Quero vencer. E, para isso, estou preparado para fazer tudo o que for necessário. O mais importante é ajudar a equipe a ganhar”, declarou.

As declarações acontecem em meio a um período de questionamentos sobre seu desempenho sem a bola. Apesar de ter encerrado a última temporada como artilheiro de LaLiga, com 25 gols, os números defensivos do francês ficaram entre os mais baixos das principais ligas europeias, segundo levantamentos estatísticos.

Depois de uma temporada sem títulos pelo Real Madrid e cercada por especulações nos bastidores, Mbappé busca iniciar a Copa do Mundo em alta e mostrar que pode ser decisivo também longe da área adversária.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.