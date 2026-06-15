Iraque x Noruega: onde assistir, escalações e arbitragem

Iraque e Noruega estreiam na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 19h (de Brasília), no Gillette Stadium, em Foxborough, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo I. A seleção iraquiana volta ao Mundial depois de 40 anos e tenta iniciar uma campanha histórica diante de uma equipe europeia liderada por Erling Haaland e Martin Odegaard. Além disso, o confronto fecha o primeiro dia da chave, que também conta com França e Senegal.

A partida marca o primeiro encontro oficial entre Iraque e Noruega. Portanto, além do peso da estreia, o duelo coloca frente a frente seleções em momentos bem diferentes. Enquanto os iraquianos chegam embalados pela volta ao torneio, os noruegueses entram com uma geração ofensiva forte e com expectativa de competir por vaga no mata-mata.

Onde assistir

A partida entre Iraque e Noruega terá transmissão da CazéTV.

Como chega o Iraque

O Iraque chega à Copa depois de uma campanha longa e marcada por tensão até a reta final. A federação mudou o comando técnico durante as Eliminatórias Asiáticas, e Graham Arnold assumiu a equipe em 2025. Depois disso, o treinador conduziu a seleção pelas fases finais da classificação e, por fim, garantiu a vaga com vitória sobre a Bolívia na repescagem intercontinental.

Assim, a seleção iraquiana volta a disputar o Mundial pela primeira vez desde 1986. Na única participação anterior, a equipe perdeu os três jogos da fase de grupos, contra Paraguai, Bélgica e México. Agora, portanto, o elenco tenta mudar esse histórico em uma chave difícil, mas também encara a estreia como chance de mostrar evolução.

A preparação recente teve resultados variados. O Iraque venceu Andorra por 1 a 0, empatou com a Espanha por 1 a 1 e perdeu para a Venezuela por 2 a 0. Ainda assim, o empate contra os espanhóis aumentou a confiança do grupo antes da viagem aos Estados Unidos. Além disso, Arnold tem trabalhado o lado mental do elenco, em meio à pressão pela volta do país ao Mundial.

Dentro de campo, Jalal Hassan deve ser o goleiro e capitão. Aymen Hussein aparece como principal referência ofensiva, enquanto Zidane Iqbal e Amir Al-Ammari devem atuar no meio-campo. Dessa forma, o Iraque tenta combinar organização defensiva, intensidade e transições rápidas para competir contra uma seleção tecnicamente mais forte.

Como chega a Noruega

A Noruega volta à Copa do Mundo depois de 28 anos e chega embalada por uma campanha perfeita nas Eliminatórias. A equipe comandada por Stale Solbakken venceu todos os oito jogos do grupo, marcou 37 gols e sofreu apenas cinco. Portanto, a estreia representa a chance de confirmar, no Mundial, a força demonstrada na caminhada classificatória.

O ataque é o principal trunfo norueguês. Erling Haaland lidera a linha ofensiva e deve ter o apoio de Alexander Sorloth e Antonio Nusa. Além disso, Martin Odegaard organiza o meio-campo, enquanto Sander Berge e Fredrik Aursnes dão sustentação ao setor. Assim, a Noruega chega com capacidade para controlar o jogo e acelerar quando encontra espaços.

Ainda assim, a equipe teve amistosos irregulares na preparação. Depois das Eliminatórias, perdeu para a Holanda, empatou com Marrocos e Suíça e venceu a Suécia por 3 a 1. No entanto, o desempenho ofensivo segue como ponto forte da seleção, especialmente pela presença de jogadores que atuam em alto nível nas principais ligas europeias.

A última participação norueguesa em Copas aconteceu em 1998, na França. Naquela edição, a seleção avançou da fase de grupos e caiu nas oitavas de final diante da Itália. Agora, com uma geração mais badalada, a equipe tenta voltar ao mata-mata e iniciar bem uma chave que ainda terá França e Senegal no caminho.

IRAQUE X NORUEGA

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo I

Data-Hora: 16/6/2026, 19h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos

IRAQUE: Hassan; Ali, Tahseen, Sulaka e Doski; Al-Ammari e Iqbal; Bayesh, Jasim e Al-Hamadi; Hussein. Técnico: Graham Arnold

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem e Wolfe; Odegaard, Berge e Aursnes; Sorloth, Haaland e Nusa. Técnico: Stale Solbakken

Árbitro: Pierre Atcho (GAB)

Assistentes: Boris Ditsoga e Amos Abeigne Ndong (GAB)

VAR: Guillermo Pacheco (MEX)

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