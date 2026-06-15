Tori Penso faz história e será a primeira árbitra da Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 terá mais um capítulo importante na história da arbitragem feminina. A Fifa escalou a árbitra norte-americana Tori Penso para comandar a partida entre Chéquia e África do Sul, tornando-a a primeira mulher a apitar um jogo desta edição do torneio e apenas a segunda a alcançar esse feito em Mundiais masculinos.

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A pioneira foi a francesa Stéphanie Frappart, que entrou para a história ao arbitrar o confronto entre Costa Rica e Alemanha na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

Aos 39 anos, Tori Penso chega ao Mundial com um currículo de destaque no futebol internacional. Isto porque, em 2023, ela comandou a final da Copa do Mundo Feminina entre Espanha e Inglaterra, tornando-se a primeira árbitra dos Estados Unidos a apitar a decisão do torneio.

Além disso, sua trajetória também inclui outro marco importante. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher em duas décadas a arbitrar uma partida da MLS, principal competição masculina de futebol dos Estados Unidos.

Para a Copa do Mundo de 2026, a Fifa selecionou seis mulheres para integrar a equipe de arbitragem. Por fim, além de Tori Penso e da mexicana Katia Itzel García, o grupo conta com Kathryn Nesbitt, Sandra Ramírez, Tatiana Guzmán e Enriqueta Caudillo. Elas atuarão como assistentes e no suporte ao VAR ao longo da competição.

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