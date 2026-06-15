Rudi Garcia vê como bom o empate entre Bélgica e Egito

O técnico Rudi Garcia analisou como bom o empate em 1 a 1 da Bélgica com o Egito, nesta segunda-feira, 15/6, pelo Grupo G da Copa do Mundo. O duelo em Seattle, no Lumen Field, começou com o Egito saindo na frente e os belgas conseguindo o empate com muito suor. Ele também fez questão de elogiar que entrou na etapa final, como Lukaku, que um minuto depois de entrar foi determinante no lance do gol de empate, que foi contra de Hany.

“É importante termos lutado durante o jogo e conseguido o empate com a ajuda de um jogador, Lukaku, que saiu do banco. Isso mostra que o grupo é importante. Ainda tivemos chances de vencer, mas o goleiro deles defendeu e acertamos a trave. Foi uma boa partida entre duas boas equipes. E começamos o torneio com um ponto”, disse, elogiando a garra da Bélgica no segundo tempo.

Garcia disse que o Egito é uma das potências do futebol africano, com craques que brilham intensamente na Europa, e que todo o elenco sabia que o jogo seria muito complicado, não apenas pela força do rival, mas também pela pressão do primeiro jogo de uma Copa.

“A primeira partida da Copa do Mundo é sempre complicada. Principalmente porque jogamos contra um dos melhores países da África. Eles ainda marcaram no primeiro chute. Não se pode deixar uma equipe dessas sair na frente, porque isso joga a favor deles. Eles podem recuar todos atrás e depois apostar em Salah e Marmoush. Eles simplesmente têm muito talento.”

Próximos jogos da Bélgica

Após o empate com o Egito nesta segunda-feira, a Bélgica ainda tem mais duas partidas pelo Grupo G. No dia 21 enfrenta o Irã e encerra sua campanha no fim da noite do dia 26, na madrugada do dia 27, diante da Nova Zelândia.

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