Fifa não vê gesto supremacista de assistente de VAR

A Fifa não viu como irregularidade no gesto apontado como sinal supremacia branca do árbitro de vídeo australiano Shaun Evans no jogo entre Alemanha e Curaçao, pelo Grupo E da Copa do Mundo, no último domingo. Em comunicado, a entidade afirmou que “não encontrou evidências de violação do Código Disciplinar”.

Para chegar essa decisão, a Fifa também se baseou na declaração do próprio árbitro. O profissional negou ter feito “intencionalmente qualquer gesto ou símbolo com a mão para comunicar uma mensagem, afiliação, jogo ou crença de qualquer tipo”.

No domingo, durante a transmissão televisiva pré-jogo da partida do Grupo E da Copa do Mundo entre Alemanha e Curaçao (vitória dos europeus por 7 a 1), enquanto a TV apresentava a equipe de arbitragem, as imagens da sala do VAR mostraram Evans com o braço esquerdo estendido e próximo à perna direita.

Pouco depois, o árbitro assistente mudou o gesto com a mão e aparentemente fez um sinal associado a discurso de ódio. Ele formou um círculo com o polegar e o indicador enquanto estendia o dedo médio, o anelar e o mínimo. O sinal, conhecido como “OK”, é associado a grupos supremacistas brancos, que afirmam que ele representa as letras “W” e “P” de “White Power” (“Poder Branco”). A explicação é de acordo com a Liga Antidifamação (ADL), uma ONG americana que combate a intolerância.

A imagem do árbitro de 38 anos se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerando controvérsia e acusações de supremacia branca contra Evans.

A carreira

Evans, árbitro profissional desde 2016 e integrante da Fifa desde 2017, tem longa trajetória na A-League australiana, com mais de 200 partidas apitadas. Em Copas do Mundo, ele atua como árbitro assistente de vídeo (VAR), tanto no Catar em 2022 quanto na edição atual.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.