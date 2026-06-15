Hassan: “Egito merecia a vitória contra a Bélgica e tivemos pênalti claro”

O técnico da seleção do Egito, Hossam Hassan, saiu satisfeito do gramado depois do empate em 1 a 1 do Egito com a Bélgica, nesta segunda-feira (15/6), pelo Grupo G da Copa do Mundo. O Egito saiu na frente com gol de Shour, em passe de Salah, mas ainda teve chance com Marmoush para ampliar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, sofreu pressão dos belgas, que empataram em 1 a 1 num gol contra de Hany. Porém, todos os egípcios reclamaram de um agarrão de De Kuiper em Zizo os 43 da etapa final dentro da área pela direita, no fim da partida. Contudo, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel não marcou e o VAR não o chamou.

“Nós merecíamos a vitória contra a Bélgica. Tivemos um pênalti claro. Porém, se fosse contra nós, seria marcado.”

Hassan disse que o Egito fez um grande jogo, foi superior na maior parte do tempo e mostrou sua força diante de uma das mais respeitadas seleções do mundo.

“A Bélgica é uma das melhores seleções do mundo. Nós fomos os melhores na partida e mais próximos da vitória, e as chances foram a nosso favor. Digo às pessoas: somos a seleção do Egito e não somos um time pequeno, mesmo se perdermos. O desenvolvimento que venho trabalhando há dois anos apareceu em campo.”

Egípcios protagonistas

Hassan reforçou que o Egito não veio apenas para participar da Copa do Mundo na América do Norte.

“Nosso objetivo é avançar para a próxima fase. Terminamos a partida de forma positiva e queremos a classificação. Afinal, mostramos o que somos capazes de fazer”, disse Hossam Hassan, que é um ídolo em seu país. Atacante, ele jogou de 1984 a 2008 e defendeu a seleção egípcia entre 1985 e 2006, somando 176 jogos e 70 gols. Ao lado de Mohamed Salah, é considerado um dos maiores futebolistas da história do Egito.

Próximos jogos do Egito

Após o empate com a Bélgica nesta segunda-feira, o Egito ainda tem mais duas partidas pelo Grupo G. No dia 21 enfrenta Nova Zelândia. Enfim, encerra sua campanha no fim da noite do dia 26, na madrugada do dia 27, diante do Irã.

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