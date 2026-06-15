Ilhas vulcânicas e admiração ao Brasil: conheça Cabo Verde, a sensação da Copa

Sensação da Copa do Mundo, Cabo Verde vive seu dia de fama após empatar com a poderosa Espanha, por 0 a 0, em Atlanta. A seleção estreante virou a principal história da competição até aqui e despertou a curiosidade de muita gente. Mas, afinal, de onde surgiu este país que fala português? Do que eles gostam? O futebol é o principal esporte por lá? O Jogada10 traz algumas dessas respostas e outras curiosidades.

Até o ano passado, Cabo Verde era apenas um arquipélago no Oceano Atlântico conhecido, fora da África, por amantes de geografia e alguns viajantes. Até que embalou nas Eliminatórias para o Mundial de 2026 e garantiu a classificação. Por sinal, deixou Camarões quatro pontos atrás. A partir daí, o mundo passou a prestar a atenção nos cabo-verdianos. Mas não havia muita esperança em um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, que derrotou a Argentina na última Copa.

Colonizado pelos portugueses, o povo sabe o nosso idioma, mas se comunica principalmente em crioulo, que é o dialeto local. As ilhas que compõem o território são de origem vulcânica. Entretanto, o único vulcão ativo é o Pico do Fogo, que entrou em erupção em 2014 e gerou prejuízo à população, mas ajudou no turismo.

A capital é Praia, que faz jus ao nome e tem praias lindas. É também a cidade mais estruturada, com cerca de 150 mil habitantes (por volta de 30% do total).

Homenagem a clubes brasileiros

Apaixonados por futebol, o esporte mais popular do país, Cabo Verde tem diversos clubes que fazem referência aos brasileiros. É o caso de Botafogo, Cruzeiro Calheta do Maio, Grupo Desportivo Palmeira e Sport Clube Corinthians de São Vicente. A liga nacional existe e é disputada anualmente, ainda que com dificuldades de logística, por conta da limitação do transporte entre as ilhas, já que nem sempre há voos disponíveis.

O carinho e admiração pelo Brasil também se faz presente em outras áreas, como as novelas e a música. Artistas como Zeca Pagodinho, Ivete Sangalo e Gusttavo Lima fazem sucesso e tem suas músicas na ponta da língua de muitos cabo-verdianos.

Tubarão e a confusão das cores

A seleção tem um apelido: Tubarões Azuis. E a cor está presente na camisa da equipe e na bandeira nacional. Mas por que o nome é Cabo… Verde? O batismo é decisão dos portugueses, que controlaram o país por cinco séculos, até 1975, data oficial da independência. Por uma questão política, símbolos verdes foram abandonados em 1991, com o intuito de criar uma nova identidade no país.

Cabo Verde tem índices de desenvolvimento acima da média na África, ocupando a 135a posição no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano). Dos 53 países do continente, está em 13o lugar, à frente de Gana, Costa do Marfim e Senegal, que disputam a Copa do Mundo.

Mesmo assim, há mais nativos vivendo longe das ilhas do que no território. Além de Portugal, os principais destinos são França, Holanda e Angola.

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