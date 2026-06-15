Scaloni usa Brasil e Espanha como exemplo para Argentina na estreia: “Não tem adversário fácil”

A Argentina encerrou sua preparação para a estreia na Copa do Mundo. A atual campeã do torneio começa sua jornada na América do Norte contra a Argélia, na noite desta terça-feira (16). A Albiceleste carrega lembranças ruins do seu primeiro jogo da competição. Afinal, perdeu para a Árabia Saudita no primeiro jogo da campanha do título no Catar.

Além disso, o treinador Lionel Scaloni está atento aos sustos que outros adversários sofreram na estreia na Copa. O técnico comparou as Raposas do Deserto com o Marrocos, que empatou com o Brasil, e, citando o jogo da Espanha contra Cabo Verde, ressaltou que não há seleções fracas no Mundial.

“Argélia é um rival similar a Marrocos. Joga parecido, tem grandes jogadores e um ótimo treinador. O jogo entre Brasil e Marrocos é um bom exemplo. Já vimos a partida da Espanha e não tem adversário fácil. Argélia nos preocupa porque é um grande time. Será um bom teste. Eles têm muita força, muito físico. Nos colocará em dificuldades”, pontuou.

No treinamento, Scaloni fez os últimos ajustes na equipe e definiu algumas questões que estavam em aberto quanto ao time titular. Recuperados de lesão, Messi e Dibu Martínez iniciam o confronto contra a Argélia. Por outro lado, Julián Álvarez não se recuperou de um problema muscular e será substituído por Lautaro Martínez.

“Sobre o Leo, já disse: todos querem vê-lo em campo. É isso o que ele evoca em todos, e sempre será assim para mim. Ele sempre foi fundamental, e agora ainda mais. O Julián teve um problema no tornozelo, e nós cuidamos dele. Sua recuperação valeu a pena e ele está disponível. O Emiliano está bem, se tudo correr como ontem ou anteontem, ele joga. O resto vai saber amanhã ou depois do treino”, explicou o treinador.

Torcida para o Brasil?

Durante a coletiva, Scaloni recebeu com surpresa a presença de Djalminha e Martín Palermo. O treinador recordou dos tempos de Deportivo La Coruña com o brasileiro e enfatizou a amizade entre os dois. O argentino também declarou torcer para que o Brasil tenha um bom desempenho na Copa.

“Esse cara jogou muito, jogou melhor que você, Martín. Ele é um companheiro brasileiro do Deportivo La Coruña, um grande amigo. Agradeço muito a ele. Gosto de ver um brasileiro torcendo pela Argentina e, quando a Argentina não está jogando, por que não pensar no Brasil se saindo bem?”, declarou.

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