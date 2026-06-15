Uruguai reage, pressiona, mas fica no empate com a Arábia Saudita

Arábia Saudita e Uruguai empataram por 1 a 1 nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A seleção saudita abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Al-Amri, depois de uma cobrança de escanteio. No entanto, o Uruguai cresceu depois do intervalo, pressionou bastante e buscou o empate com Maxi Araújo, já na reta final da etapa complementar.

O resultado deixa as duas seleções com um ponto na chave. Mais cedo, Espanha e Cabo Verde também empataram sem gols. Assim, o Grupo H terminou a primeira rodada sem vencedores e com todos os quatro times pontuando. Na próxima rodada, a Arábia Saudita enfrenta a Espanha no sábado (21), às 13h (de Brasília). No mesmo dia, o Uruguai encara Cabo Verde, às 19h (de Brasília).

Sauditas abrem o placar

A partida começou com o Uruguai tentando controlar a posse. Logo aos quatro minutos, Viña avançou pela esquerda e encontrou Maxi Araújo na entrada da área. O meia girou e finalizou forte, mas Al-Owais fez grande defesa. Depois disso, porém, a seleção de Marcelo Bielsa teve dificuldade para transformar volume em chances claras.

A Arábia Saudita cresceu a partir da bola parada. Aos 37 minutos, Al-Amri recebeu com liberdade em escanteio, ajeitou e finalizou com categoria. Muslera fez grande defesa e evitou o gol naquele momento. Pouco depois, no entanto, o zagueiro voltou a aparecer na área.

Aos 40, Al-Juwayr cobrou escanteio, Kanno subiu e cabeceou para defesa de Muslera. No rebote, Al-Amri apareceu bem posicionado e completou para abrir o placar. O árbitro confirmou o gol em seguida, e a Arábia Saudita foi para o intervalo em vantagem.

Reação do Uruguai

O Uruguai voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Bielsa colocou Canobbio e Sanabria nos lugares de Darwin Núñez e Viña. As alterações deram mais presença ao time uruguaio pelos lados, especialmente com Varela e Canobbio pelo corredor direito.

A pressão começou logo no primeiro minuto, quando Varela cruzou na área e Viñas cabeceou para grande defesa de Al-Owais. Aos quatro, Viñas voltou a subir após escanteio de Maxi Araújo, mas mandou para fora. Em seguida, o Uruguai empilhou escanteios, cruzamentos e finalizações, enquanto a Arábia tentava esfriar o jogo e respirar em contra-ataques.

A melhor chance antes do empate saiu aos 14 minutos. Ugarte recebeu na entrada da área, arriscou um chute rasteiro e acertou a trave. Depois, Bielsa colocou De la Cruz no lugar do volante, mantendo o time no campo ofensivo.

Arábia suporta pressão incrível

A insistência uruguaia deu resultado aos 34 minutos. Em novo cruzamento na área, Viñas subiu com liberdade e cabeceou forte para o chão. Al-Owais se atrapalhou, soltou a bola, e Maxi Araújo aproveitou o rebote para empatar. O gol premiou a pressão do Uruguai na etapa final.

Nos acréscimos, o Uruguai seguiu em cima e quase virou. Brian Rodríguez levou perigo em chute forte de fora da área, enquanto Cáceres cabeceou para fora após cobrança de De la Cruz. Já aos 47, Valverde acertou bela finalização de longe e exigiu grande defesa de Al-Owais. A pressão continuou até o fim, com escanteios seguidos e cruzamentos na área, mas a defesa saudita resistiu e segurou o empate.

ARÁBIA SAUDITA 1 x 1 URUGUAI

Copa do Mundo — 1ª rodada do Grupo H

Data: 15/6/2026

Local: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Estados Unidos

ARÁBIA SAUDITA: Al-Owais; Al-Harbi (Al-Hamdan, 46’/2ºT) Al-Amri, Al-Tambakti e Abdulhamid (Lajami, 46’/2ºT); Salem Al-Dawsari, Kanno, Abu Al-Shamat (Boushal, Intervalo) e Al-Khaibari; Al-Juwayr (Nasser Al-Dawsari, 17’/2ºT) e Al-Buraikan (Al-Hajji, 46’/2ºT). Técnico: Georgios Donis

URUGUAI: Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Matías Viña (Sanabria, Intervalo) e Mathías Olivera; Maxi Araújo (Brian Rodríguez, 37’/2ºT), Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte (De la Cruz, 26’/2ºT) e Federico Valverde; Darwin Núñez (Canobbio, Intervalo) e Federico Viñas (Aguirre, 44’/2ºT). Técnico: Marcelo Bielsa

Gols: Al-Amri, 40’/1ºT (1-0); Maxi Araújo, 34’/2ºT (1-1)

Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni (ITA)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

Cartão Amarelo: Al-Amri (SAU)

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