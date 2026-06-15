Torcedores ganham US$ 50 mil para assistir jogos da Copa em cubo de vidro

O principal destino no momento é os Estados Unidos por conta da Copa do Mundo. O lógico seria acompanhar jogos nos estádios. No entanto, dois homens receberam 50 mil dólares para ver todos os jogos do torneio dentro de um cubo de vidro em Nova York, Estados Unidos.

A dupla de criadores de conteúdo Austin Franklin e Kevin Akoto, portanto, foi escolhida entre seis mil candidatos. Trata-se de uma ação de marketing financiada pela Fox Sports e pelo serviço de streaming Fox One, em parceria com o site de busca de empregos Indeed. Durante a competição, eles, aliás, vão acompanhar todas as partidas em um estúdio montado na Times Square, um dos pontos turísticos mais famosos dos Estados Unidos.

“Posso assistir a todos os 104 jogos. A maioria das pessoas precisa minimizar a tela quando o chefe passa por perto. Eu não preciso fazer isso. Tenho TVs de 85 polegadas bem na minha frente”, diz Austin.

“Não vamos simplesmente ficar aqui dentro. Também vamos interagir com a cidade. Vamos fazer perguntas às pessoas, fazer várias coisas. Vai ser interessante ver como interagimos com os torcedores e como eles interagem com a gente”, conta Kevin.

Inicialmente, a proposta previa a contratação de apenas uma pessoa. No entanto, segundo a organização da ação, a repercussão das candidaturas levou à escolha de dois vencedores.

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