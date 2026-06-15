Vasco encaminha acerto com Fred Luz para assumir o cargo de CEO da SAF

O Vasco da Gama encaminhou uma mudança estrutural importante no comando administrativo da sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A diretoria cruz-maltina selou um acordo verbal para contratar Fred Luz, profissional com passagens recentes por Flamengo e Corinthians, para assumir a cadeira de CEO do clube. O dirigente substituirá Carlos Amoedo, executivo que ocupava a função desde julho de 2024 e que se prepara para deixar o cargo de forma antecipada nas próximas semanas.

O planejamento da alta cúpula vascaína projeta a posse oficial do novo comandante administrativo ainda para este mês. Os bastidores apontam que a troca de cadeiras não partiu de uma exigência direta do empresário Marcos Lamachia, novo investidor da SAF vascaína e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. O principal objetivo traçado para Fred Luz em São Januário consiste no desenvolvimento de estratégias para alavancar e expandir as receitas financeiras da instituição.

Transição pacífica agrada o conselho do Vasco

Carlos Amoedo possuía vínculo contratual vigente com o Gigante da Colina até o dia 9 de julho. Contudo, a diretoria optou por acelerar o processo de transição mútua. O executivo havia chegado ao Rio de Janeiro em 2024 para ocupar a vaga deixada por Lúcio Barbosa. A saber, ele trazia na bagagem a experiência de ter atuado como CEO na SAF do Coritiba.

A escolha do substituto agradou os comitês internos do Vasco por conta das amarras burocráticas vigentes. Fred Luz atua como um dos sócios da consultoria Alvarez & Marsal, justamente o escritório jurídico responsável por conduzir o processo de recuperação judicial do clube. Como o momento financeiro da associação impede guinadas e mudanças consideradas agressivas ou de alto risco no mercado, o nome do executivo surgiu como o consenso ideal para manter a estabilidade política.

Executivo acumula experiências no futebol e na política carioca

O novo CEO iniciou a sua trajetória de destaque no futebol em 2013, durante o primeiro ano de mandato do presidente Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo. A princípio, assumindo originalmente a diretoria de marketing. Em 2014, o profissional acabou promovido ao posto de CEO do clube da Gávea, onde permaneceu até o mês de maio de 2018.

Após o ciclo no rival carioca, Fred Luz ingressou no cenário político. O gestor trabalhou ativamente na campanha presidencial de João Amoêdo pelo Partido Novo em 2018. E, no ano de 2020, lançou-se como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. À época, ele conseguiu um pouco mais de 46 mil votos na nona colocação do pleito. O profissional retornou ao esporte em 2024 para capitanear a reestruturação do Corinthians. Ele deixou a função executiva meses depois para atuar como consultor estratégico até o rompimento definitivo da empresa com o clube paulista em maio deste ano.

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