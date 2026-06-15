Bielsa demonstra insatisfação com empate do Uruguai

Marcelo Bielsa lamentou o empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. A seleção celeste saiu atrás no primeiro tempo, reagiu depois do intervalo e pressionou bastante na reta final. No entanto, deixou o campo com apenas um ponto na estreia.

“Um rival que devíamos superar. Concedemos minutos no primeiro tempo que não indicam que fizemos as coisas bem. Tínhamos que ganhar nossa partida”, afirmou Bielsa.

O Uruguai teve mais posse no início, mas encontrou dificuldades para transformar o controle da bola em chances claras. A equipe de Bielsa chegou com perigo nos primeiros minutos, em finalização de Maxi Araújo, mas depois perdeu ritmo. Além disso, Darwin Núñez teve atuação discreta e pouco participou das principais jogadas ofensivas.

A Arábia Saudita inegavelmente aproveitou melhor seu momento na etapa inicial. Após crescer em cobranças de bola parada, a seleção asiática abriu o placar aos 40 minutos. Al-Juwayr cobrou escanteio, Kanno cabeceou e Muslera defendeu. No rebote, Al-Amri apareceu bem posicionado e completou para fazer 1 a 0.

Bielsa relativiza alterações no time

A postura uruguaia, afinal, mudou no segundo tempo. Bielsa colocou Sanabria e Canobbio nos lugares de Viña e Darwin Núñez ainda no intervalo. Assim, o time ganhou presença pelos lados, aumentou o volume ofensivo e passou a pressionar a defesa saudita com cruzamentos, finalizações e escanteios seguidos.

“A partida mudou (com as trocas). Tivemos dois momentos diferentes (o primeiro tempo e o segundo). No segundo, tivemos situações de gol. Esse é o relato”, completou o treinador.

A reação deu resultado aos 34 minutos da etapa final. Em novo cruzamento na área, Viñas subiu com liberdade e cabeceou forte para o chão. O goleiro Al-Owais se atrapalhou, deu rebote, e Maxi Araújo aproveitou para empatar. Depois disso, o Uruguai seguiu em cima e quase virou, especialmente em finalização de Valverde e cabeçadas dentro da área.

Com o empate, Uruguai e Arábia Saudita somam um ponto no Grupo H. Espanha e Cabo Verde também empataram sem gols na outra partida da chave. Na próxima rodada, a Arábia Saudita enfrenta a Espanha no sábado (21), às 13h (de Brasília). No mesmo dia, o Uruguai encara Cabo Verde, às 19h (de Brasília).

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