Neymar e Bruna Biancardi anunciam 3ª filha: “Vou endoidar”

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que serão papais pela terceira vez. A influenciadora digital e o jogador de futebol, que são pais de Mavie e Mel, estão esperando novamente uma menina. O casal anunciou a gravidez no canal no Youtube da influenciadora. Eles fizeram uma brincadeira com tintas entre família e amigos, entre eles o atacante Gabigol, também do Santos.

“Eu vou montar uma banda e a partir de hoje vai ser Spice Girls”, disse Neymar ao anunciarem que esperam mais uma menina, que completou:

“Já estou avisando, ano que vem, dezembro, menino”, brincou o atleta sobre o próximo filho que deseja ter.

Além disso, O jogador do Santos e da Seleção Brasileira também é pai de Helena, nove meses mais nova que Mavie e fruto de um rápido romance entre Neymar e Amanda Kimberlly, e do primogênito Davi Lucca, de 14 anos, de relacionamento com a influenciadora Carol Dantas.

Neymar na Copa do Mundo

Neymar, aliás, está com o elenco da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Além de ficar fora da estreia contra Marrocos, o craque também não deve estar em campo no duelo contra o Haiti. A aposta adotada pela comissão técnica de Carlo Ancelotti, portanto, é não acelerar a recuperação do camisa 10. O entendimento interno é de que não vale a pena correr riscos neste momento.

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