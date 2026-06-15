Valverde reclama de ansiedade do Uruguai diante da Arábia Saudita

Federico Valverde demonstrou insatisfação com o empate do Uruguai por 1 a 1 com a Arábia Saudita, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Capitão da seleção celeste, o meia do Real Madrid destacou o trabalho dos companheiros, mas não escondeu a frustração com o resultado na estreia.

“Frustrado e chateado, mas como capitão muito feliz pelo trabalho dos meus companheiros”, afirmou Valverde.

O Uruguai saiu atrás ainda no primeiro tempo. A Arábia Saudita abriu o placar aos 40 minutos, depois de cobrança de escanteio. Kanno cabeceou, Muslera defendeu, e Al-Amri aproveitou o rebote para fazer 1 a 0. A equipe de Marcelo Bielsa teve mais posse em parte da etapa inicial, todavia criou pouco e encontrou dificuldade para acelerar no campo ofensivo.

Valverde, ademais, admitiu que o empate ficou abaixo do que o Uruguai esperava para a estreia. A seleção sul-americana entrou no Mundial como uma das favoritas do Grupo H e tinha a chance de aproveitar o empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, no outro jogo da chave.

“Seguramente não era o que esperávamos na estreia. Tivemos ansiedade para buscar o gol. Na segunda parte fizemos mais nosso jogo e o que queria nosso treinador. Bom, estou chateado com o resultado”, disse o capitão.

Foco na atuação da segunda etapa

A postura uruguaia, contudo, mudou depois do intervalo. Bielsa colocou Canobbio e Sanabria nos lugares de Darwin Núñez e Viña. Assim, a equipe ganhou mais força pelos lados e pressionou a Arábia Saudita com cruzamentos, escanteios e finalizações de fora da área.

O empate saiu aos 34 minutos do segundo tempo. Em cruzamento para a área, Viñas cabeceou forte para o chão, Al-Owais se atrapalhou e soltou a bola. Maxi Araújo apareceu no rebote e deixou tudo igual. Depois disso, o Uruguai seguiu em cima e quase virou, especialmente em chute de Valverde defendido pelo goleiro saudita nos acréscimos.

O meio-campista, por fim, também comentou a pausa para hidratação durante a partida. Valverde reconheceu a dificuldade causada pelas interrupções, mas evitou usar o tema como justificativa para o resultado.

“É duro, é parte do futebol. É duro para todos. Temos que ficar com o que fizemos no segundo tempo”, completou.

Com o empate, Uruguai e Arábia Saudita somam um ponto no Grupo H. Espanha e Cabo Verde também têm um ponto. Na próxima rodada, o Uruguai enfrenta Cabo Verde no sábado (21), às 19h (de Brasília). A Arábia Saudita encara a Espanha no mesmo dia, às 13h.

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